周大福北角新盤皇璇上樓書　單幢式設計涉194伙　最細277呎平台戶

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」今日（11日）上載樓書，項目提供194伙，當中最細一伙為277呎連平台一房戶，預計關鍵日期為2027年12月31日，樓花期約15個月。發展商表示，展銷廳將於短期內開放予VIP預約及公眾參觀，部分單位將計畫以招標形式推出。



項目提供194伙

項目194伙，屬單幢式設計，共設27個住宅樓層，戶型涵蓋一房至三房及特色單位，實用面積由277至1,465平方呎，標準樓層最多梯9伙，共用三部升降機。

當中一房涉79伙，實用面積由301至316平方呎；兩房涉87伙，實用面積由389至1,465平方呎；三房涉23伙，實用面積由602至980平方呎；另設5伙特色單位，實用面積由277至1,120平方呎。

最細277呎連平台戶

當中最細一伙為2樓C室，實用面積277平方呎，另設228平方呎平台，屬一房連開放式廚房間隔，浴室無窗屬黑廁設計。另最大一伙為31樓A室，實用面積1,465平方呎，屬兩房雙套工作間及儲物室間隔。

戶型涵蓋一房至三房及特色單位，標準樓層最多梯9伙。

鄰近北角皇都商場 商場明年上半年開幕

項目鄰近北角皇都其基座零售商場地標「 STATE THEATRE by K11 」，項目設有四層、合共逾 85,000平方呎的樓面面積，提供特色餐飲、生活品味及文化體驗，最快2027上半年開幕，同時商場連接全新甲級辦公大樓 。

北角新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

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