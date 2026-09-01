周大福北角新盤命名皇璇　涉190伙主打一至兩房　最快月內登場

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤，正式命名為「STATE RESIDENCE 皇璇」，涉及190伙，主打一房至兩房，發展商預告最快於月內登場。



皇璇涉190伙 最快本月內登場。

項目提供190伙 ，主力提供一房及兩房單位，另設三房及特色單位，項目售樓說明書及展銷廳籌備工作已進入最後階段，最快於本月內登場。

鄰近北角皇都商場 商場明年上半年開幕

項目鄰近北角皇都其基座零售商場地標「 STATE THEATRE by K11 」，項目設有四層、合共逾 85,000平方呎的樓面面積，提供特色餐飲、生活品味及文化體驗，最快2027上半年開幕，同時商場連接全新甲級辦公大樓 。

北角新盤正式命名為「STATE RESIDENCE 皇璇」。

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