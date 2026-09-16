五年規劃｜持續更新房策　拆牆鬆綁發展北都　實現更高居住標準

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。《香港01》將不斷更新有關本地房地產政策的最新資訊。



推動北都運輸基建 古洞站、洪水橋站2027年及2030年啟用

【11:50】推動北部都會區相關運輸基建發展方面，加快推進東鐵線古洞站和屯馬線洪水橋站工程，分別於2027年及2030年啟用。另合併推展北環線主線和支線，於 2026 年內完成支線鐵路方案刊憲程序，並於2028 年起陸續開展北環線項目的隧道鑽挖工程，目標於2034 年同步開通主線和支線。

另加快推進港深西部鐵路前期工作，於 2027 年為項目香港段詳細設計及建造工程招標，力爭於2035 年港深兩地同步開通香港段和深圳段。

未來五年提供逾7萬伙、100萬平方米經濟樓面面積

【11:50】李家超表示，增加房屋和經濟用地供應。推進北部都會區房屋和經濟建設，目標是產出的土地在未來五年可以提供超過7 萬個房屋單位及100 萬平方米經濟樓面面積。

「拆牆鬆綁」加速北都發展 訂立《北部都會區發展條例》

【11:48】北部都會區先行先試開發、管理和營運新發展區機制，包括彈性規劃土地，容納多元產業。另外亦全鏈條「拆牆鬆綁」，加速北部都會區發展和引進產業。訂立《北部都會區發展條例》。採用多元開發模式，加快空間釋出。成立產業園區公司，結合有為政府和有效市場，用好公私營合作模式加速企業落户。落實「按實補價」先導計劃，提升市場投資意欲。採用「雙信封制」招標模式，帶動綜合開發。容許低密度設施先行發展，帶動人流和收益後落實長遠大型發展。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

北都實現更高居住標準

【11:39】李家超表示，提高公營房屋及私營房屋面積。在北部都會區實現更高居住標準。在北部都會區新項目中逐步優化公營房屋面積配置及提升私營住宅單位的面積要求，為提升人均居住空間創造有利條件。公營房屋方面，籌備未來十年間落成的出租和出售公營房屋單位，包括位於北部都會區的單位，逐步增加室內樓面面積，並把位於北部都會區在內新建資助出售房屋面積較大單位的比例提升。

【11:33】李家超表示，洪水橋站預計2030年啟用。

加快建設新田科技城、沙嶺數據園區、洪水橋、流浮山等產業區

【11:30】李家超指出，為實現河套深港科技創新合作區為世界級創科平台的目標，加快建設新田科技城、沙嶺數據園區、洪水橋、流浮山等產業區。

新田科技城啟動 分階段開發210公頃用地

首先推進新田科技城發展，開始營運政府全資擁有的新田科技城有限公司，分階段發展210公頃的創科用地。其次是強化算力基礎設施，沙嶺數據園區已進入建設階段，並會於2029年或之前投入營運。並會推進洪水橋產業園建設，開始營運政府全資擁有的洪水橋產業園有限公司，分階段發展27.5公頃用地。

洪水橋劃32公頃建「現代物流圈」

他續指，洪水橋已預留約 32 公頃土地打造「現代物流圈」，圈內「熟地」將於2027至28年度起陸續推出發展。位於洪水橋片區項目的一幅「企業及科技園」用地已批出，預計中標者會在2030年年初完成建設大樓，其餘兩幅批撥予洪水橋產業園有限公司。 並於元朗南預留約10公頃土地，構建首個先進建造業產業園區。

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流浮山建設地標性創科設施

政府計劃在流浮山一帶發展數碼科技樞紐，已預留約30公頃用地。另外，在打鼓嶺預留產業用地，建設供應鏈配套設施，支持新興產業、傳統產業及新型工業的發展，包括現代物流、先進建造業、食品產業、鮮活食品供應，以及綠色環境產業等。

打造新田、洪水橋、打鼓嶺大學城

【11:27】李家超表示，將推展北都大學城，空間格局優化。加快北都大學城建設，與產業結合，高水平研究，吸引國際知名園校，積極國際專上教育活動，提升香港專上國際地位。新田大學城、洪水橋大學城、打豉嶺大學城，各大學城以獨特地位，將協同發展。

北都大學城共有三個大學城，分別為新田大學城（位於新田科技城和牛潭尾新發展區）、洪水橋大學城（位於洪水橋╱厦村新發展區）和打鼓嶺大學城（位於打鼓嶺新發展區，前稱「新界北新市鎮」）。各大學城依其獨特定位，以「一城五元素」為發展理念，涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設五個元素協同發展。透過提速擴容、匯聚資源、有序部署，穩步推動三個大學城全面發展。

大學城內300 公頃教育設施，將串聯毗鄰重點產業用地、特色保育地區、康體文藝設施和周邊社區，總面積擴容至逾1

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

優先推動新田、洪水橋大學城建設

優先推動新田、洪水橋大學城建設。洪水橋大學城於2026 年啟動其校園區用地的分配工作，支持院校在2027 至2028 年率先進駐。

另外在財政安排方面，政府通過多元方式（例如免地價和提供貸款等）予以全力支持，專上院校利用儲備及╱或靈活的集資模式（例如發債），引入市場和社會資本參與，共同推動北都大學城建設。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

北部都會區建設加速提效

【11:00】行政長官李家超宣讀《香港第一個五年規劃》，表示將會加快北部都會區發展。北部都會區建設加速提效。以北部都會區作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，推動教育、科技、人才一體化發展，透過產業園區、大學，以及科研機構協同發展，形成「產、學、研」深度融合的創新生態圈。同時以智慧城市理念規劃交通、房屋、綠化及公共設施，完善生活配套，將北部都會區發展為宜居宜業宜遊的大都會，進一步強化香港整體競爭力與可持續發展動能。

北都熟地大升至900公頃 住宅供應增7萬伙

北部都會區「熟地」在2030年則預計大幅提升至900公頃，累計增長達7.5倍。住宅供應在2030年預期將增至70,000個單位，累計增長約6.4倍。

今次《施政報告》將圍繞「五年規劃」鋪排長遠策略，民生與經濟政策重點預料涵蓋安老政策、北部都會區發展、房屋規劃、舊樓維修監管、租置計劃去向、港珠澳大橋通關便利措施等。

9月15日，李家超公開新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，封面綠色代表政策延續性、活力和希望。(湯致遠攝)

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

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