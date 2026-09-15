五年規劃、施政報告快登場　美聯：上半月十大屋苑交投44宗微升5%

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃】9月上半月一手交投表現理想，並已錄約700宗成交，按月計上升逾倍，至於二手市場表現則相對靠穩。根據美聯物業分行統計，9月份上半月10大二手指標屋苑錄得約44宗買賣，較上月同期約42宗，按月微升約4.8%，相信與一手搶佔客源，二手觀望氣氛較濃所致。



美聯物業高級董事布少明表示，踏入9月份，暑期傳統淡季的因素消散，不少新盤亦紛紛應市，一手市場明顯熱鬧，9月迄今一手交投已較上月同期上升逾倍，反映購買力亦不斷釋放。

美聯物業高級董事布少明。

不過他指出，普遍二手業主相對惜售，議價空間有限，導致買賣呈現拉鋸，加上本月有多項重要消息公佈，包括特首公佈首份「五年規劃」及新一份「施政報告」，對後市或帶來啟示作用，而且美國9月議息亦令市場關注，故即使購買力重投市場，但市場觀望氣氛仍窒礙二手交投升勢，並相對一手表現遜色。惟隨著樓市明朗化，以及新盤持續熱賣帶動下，料下半月整體樓市氣氛向好，交投可望較上半月優勝。

而根據美聯物業分行統計，9月上半月，港島區3個指標屋苑錄得約5宗買賣，較上月同期約12宗按月減少約58.3 %，九龍區4個指標屋苑則錄約17宗，與上月同期約16宗輕微上升6.3%，而新界區3個指標屋苑則錄約22宗買賣，較上月同期約14宗增加約57.1%。

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