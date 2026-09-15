北都科研人才現居住缺口　萊坊料成熟社區沙田、白石角租務受惠

【五年規劃/施政報告/北都發展】香港第一個五年規劃與2026年施政報告將於周三（9月16日）同日公布。萊坊認為，北都建設長遠將匯聚頂尖教育與創科人才，為香港住宅市場注入可持續的中長期居住需求。



對比2022至2026年全港一、二手住宅每年約4.5萬至6.3萬宗成交，北都規劃中逾10萬個創科職位與大學城，將長期提供龐大且高收入的住屋生力軍。萊坊指出，必須正視新舊交替期內的「生活與居住配套時間差」。



萊坊表示，河套首批產研大樓年內陸續入伙，隨着跨國藥企及AI巨頭進駐，料中高層科研管理人員不少為攜眷來港。雖然園區內規劃有月租人才公寓，但早期供應主要以單人及雙人小戶型為主。不過新田大規模家庭住宅，以及預計在2034年前通車的北環線支線仍需時成形，料中短期將出現家庭居住需求的過渡缺口。

河套香港園區。（孫東網誌）

料沙田、白石角及元朗區可率先受惠

然而，在新皇崗24小時通關及直通深圳西橋落成後，便捷的跨境交通或吸引部分科研人員選擇跨境居住。然而有部分看重子女教育規劃的高管家庭，傾向選擇香港成熟的國際學校。

這批具備雄厚租住及購買能力的家庭客群，將靈活分流至沿線交通便利、校網成熟的地區，其中沙田及大埔白石角憑藉完善的國際學校與名校網絡，元朗市中心則依託成熟市區配套，料將率先受惠於科研人才及其家庭遷入所帶來的家庭租賃及置業需求。

元朗YOHO TOWN。

料全年住宅租金可升最多8%

另外，萊坊最近發布的市場報告顯示，本港住宅租賃市場持續活躍，萊坊豪宅租金指數於 7 月份按年上升 9.2%，年初至7月累計升幅達 6.3%，預料全年住宅租金升幅有望達5% 至8%，並挑戰歷史新高。數據反映在專才流入及「子女就學」強烈剛需帶動下，優質中大型住宅租務表現極具抗跌力及升值能力，河套科研人才及其家庭遷入對周邊成熟片區的潛在推動力。

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