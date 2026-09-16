施政報告2026｜政策側重未來土地規劃　CBRE憂忽視市區樓宇老化

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》，提出大幅加快北部都會區的土地及房屋供應步伐；並將在北都建設新田、洪水橋和打鼓嶺大學城，三個大學城的校園區面積約300公頃，連同周邊總體規劃面積超過1,000公頃。



大學城規劃推動勞動力更新

世邦魏理仕（簡稱CBRE）香港區研究部主管陳錦平認為，今日公布的五年規劃，進一步明確大學城的土地用途規劃及各片區的功能定位，不僅有助加快香港創新科技生態圈的發展、提升整體經濟競爭力，亦能推動人才培育及勞動力更新，為應對本港人口老化及維持長遠勞動力供應提供重要支撐。

世邦魏理仕：土地發展側重未來規劃 憂忽視市區老化

不過世邦魏理仕估值及諮詢服務部主管鄭亥延表示，《施政報告》有關土地發展的論述仍然較側重未來規劃，對現有市區建成環境的關注仍有不足。香港核心市區，尤其是九龍及其他成熟市區內日益老化的樓宇存量，構成另一項北部都會區發展所無法單獨解決的挑戰。政府有必要研究如何動員私人資本配合公共資源，共同加快舊區更新及活化工作，而非單純依賴公共財政投入。

戴德梁行：不應單純以供地或建屋數衡量北都

戴德梁行副董事總經理及香港研究部主管鄧淑賢表示，北部都會區的成功不應單純以供地或建屋數量衡量。隨著大量住宅、創科及產業用地陸續推出，未來發展重點將由「供應土地」轉向「營造城市」。政府須同步推進鐵路及跨境基建網絡、產業園區、商業配套、公共服務及社區設施建設，並加快引入龍頭企業及策略性產業，創造就業機會。

戴德梁行副董事總經理及香港研究部主管鄧淑賢表示，北部都會區的成功不應單純以供地或建屋數量衡量。（資料圖片）

高力：大學城思維由「校園規劃」提升至「區域發展」

高力香港研究部主管及零售顧問李婉茵表示，樂見政府將大學城思維由「校園規劃」提升至「區域發展」。新規劃不再只計算教育用地面積，而是按三個大學城各自的產業條件，串聯校園區、科技區、產業區和生活社區。這是把「產、學、研」由政策概念轉化為空間功能的重要一步，也與高力過去倡議的「學研產居」方向一致。

高力香港研究部主管及零售顧問李婉茵表示，樂見政府將大學城思維由「校園規劃」提升至「區域發展」。（資料圖片）

9月15日，李家超公開新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，封面綠色代表政策延續性、活力和希望。(湯致遠攝)

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

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