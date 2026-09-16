施政報告2026｜少聚焦私宅市場　代理：政策無干預、彰顯樓市健康

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》，圍繞「五年規劃」鋪排長遠策略，亦重點加快北都發展，包括創科產業落地、北都大學城擴建、融資及推展方案。房屋政策方面，主力完善置業階梯，未來十年房屋供應規劃將以「公營出租房屋佔四成、資助出售單位佔三成、私人住宅佔三成」為基礎。



廖偉強：政策無干預 彰顯樓市健康發展

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，行政長官李家超今日發表《香港第一個五年規劃》及任內第五份《施政報告》，當中對私人住宅市場未有明顯著墨。這反映當局認為樓市已步入健康發展軌道，傾向讓市場「自然發展」，無意再透過行政手段刺激或限制樓市。

他強調，在樓市穩步復甦之際，政府「不干預、重規劃」的態度，對市場而言無疑是「無消息就是好消息」。消除政策不確定性後，樓市將朝著不溫不火的健康軌道發展。

利嘉閣地產總裁廖偉強。（資料圖片）

美聯馬泰陽：北都增加房屋供應

美聯集團行政總裁暨美聯物業執行董事馬泰陽表示，香港首個《五年規劃》及新一份《施政報告》剛發表，報告未有大篇幅聚焦私人住宅措施，相信因目前樓市自全面撤辣後已步入健康復甦軌道，因而將政策重心放在北部都會區的長遠規劃與產業主導發展。

北部都會區的發展，有助加快增加房屋供應，《五年規劃》提出未來5年北都住宅落成量以7萬個單位為指標。假設公私營房屋新供應比例維持在七三比計算，私人住宅將錄2.1萬個，即平均每年約4,200伙；若調高私營比例至五五比，私人住宅將錄3.5萬個，即平均每年約7,000伙。以2025年全港一手私宅成交量計算，上述預計落成量佔成交介乎約2成至3成半，反映市場對北都新增私樓供應具備足夠吸納能力。

他相信，當局的房屋政策將更傾向以供應側管理為主，減少依賴需求管理措施來壓抑樓市。

美聯集團行政總裁暨美聯物業執行董事馬泰陽。（資料圖片）

中原陳永傑：鼓勵生育、吸引人才 可增加住屋需求

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份施政報告大力鼓勵生育，包括推行合資格家庭在生育前一年或後兩年內購置住宅物業，可獲減免最多2萬元印花税措施，對樓市亦屬好消息，一來吸引更多育兒家庭上車或轉租為買，同時增加住屋需求，相信中小型單位最為受惠，有利樓市長遠健康發展。

另外，政府於本份施政報告及「五年規劃」內大力推動北部都會區、大學城及創科發展等大型基建及城市發展，相信一個城市具備完善的未來規劃，將資金投放於城市增值方面，對吸引外來人才及資金可起正面作用，長遠可帶動物業增值，增強買家入市信心，對樓市屬利好消息。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（資料圖片）

9月15日，李家超公開新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，封面綠色代表政策延續性、活力和希望。(湯致遠攝)

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

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