施政報告無加豪宅稅　何東家族豪斥近2.5億　「偷步」買赤柱洋房

新一份施政報告昨（16日）出爐，雖未有上調貴價豪宅印花稅，但早前市場上已有老牌家族「偷步」入市。建灝地產旗下赤柱現樓項目ONE STANLEY，本月初以近2.5億元標售出一幢單號臨海洋房，買家為何東家族第四代後人何猷廣及相關人士。



上述成交物業為ONE STANLEY ASTA AVENUE單號洋房，實用面積4,689平方呎，屬四房四套連書房套、工人房及工作間設計，並連1,624平方呎花園及私人泳池，以及1,045方呎天台。該洋房早於本月初成功標售，成交價為2.4916億元，呎價53,137元。

赤柱ONE STANLEY洋房。（資料圖片）

老牌家族成員何猷廣入市 採120天即供

成交記錄冊顯示，買家採120天即供付款計劃，需於簽署臨約的120天內付清樓款。另外，該買家以「TIGER CAVE HOLDINGS LIMITED」名義作登記，其股東及董事均包括何猷廣（KEVIN），與何東家族第四代後人的中英文姓名相同，料為同一人。據悉，何猷廣的祖父是著名的何世禮將軍，其父親是前《工商日報》社長何鴻毅。

一年內二度入市 涉資逾2.65億

事實上，何猷廣於去年11月，已個人名義斥1,618萬元購入灣仔囍滙1座低層G室，實用面積552平方呎，呎價約29,312元。換言之，他不足一年再度入市，購入兩項物業共涉逾2.65億元。

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