何東家族心儀灣仔樓！何猷廣斥1618萬購囍滙兩房　上手帳賺近37%

樓市氣氛持續改善，有老牌家族趁機入市。何東家族第四代後人何猷廣，最新以1,618萬元購入灣仔囍滙兩房單位，呎價約29,312元。上手持貨13年，樓價升436萬元或約36.9%。



涉及單位為囍滙1座低層G室，實用面積552平方呎，採兩房間隔。該單位於上月以1,618萬元沽出，呎價約29,312元。登記買家為何猷廣（HO YAU KWONG KEVIN），與何東家族第四代後人何猷廣的中英文姓名相同，料為同一人。

據悉，何猷廣其祖父是著名的何世禮將軍，其父親是前《工商日報》社長何鴻毅。

原業主持貨13年 樓價升約37%

翻查資料，原業主於2013年斥1,182萬元一手購入單位，持貨13年，現沽出帳賺436萬元，單位期內升值約36.9%。

鷹君今年斥3512.6萬 連掃屋苑4伙單位

值得注意，囍滙近期不乏名人青睞。如鷹君（0041）羅氏家族由今年4月開始，先後購入該屋苑4伙蝕讓單位，合共斥資約3,512.6萬元。