美國加息｜高力料不會改變樓市復甦趨勢　買家已有充分心理準備

周四（9月17日）凌晨，聯儲局宣布加息0.25厘，為3年來首次加息，符合市場預期。香港金管局跟隨美國步伐，將貼現窗基本利率上調0.25厘至4.25厘，即時生效。



高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港表示，因應美國聯儲局加息0.25厘後，香港金管局跟隨將貼現窗基本利率上調至4.25厘，屬市場預期之內，對本港住宅市場的即時影響相信相對溫和。該行認為，今次加息不會改變樓市復甦趨勢，維持全年住宅樓價上升8%至10%的預測。



8月住宅交投急降至約四千宗 買家已有充分心理準備

他又指，根據該行觀察，市場早已逐步消化加息預期，相關因素亦已反映在近期成交活動之中，以8月份住宅交投為例，住宅物業成交宗數從6月高位7,650回落至4,019宗，顯示買家對利率變化已有充分心理準備。美國加息或會對部分置業及投資決定帶來短期觀望氣氛，但香港住宅市場仍受惠於就業市場穩定、人才及學生持續流入，以及租金持續上升等基本因素支持。

長期高息或致資金轉投定期、債券

不過，他認為，後市仍需視乎香港未來會否持續緊貼美國利率走勢。若高息環境維持較長時間，部分資金或轉投定期存款、債券及其他回報較具吸引力的投資產品，為住宅市場投資需求帶來一定不確定性。整體而言，高力認為今次加息不會改變樓市復甦趨勢，維持全年住宅樓價上升8%至10%的預測。

高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港。

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