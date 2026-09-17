美國加息｜沃什：高通脹乏改變跡象　白宮：決定相當令人遺憾

美國聯儲局周三（9月16日）公布議息結果，一如市場預期宣布加息0.25厘。由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的聯儲局主席沃什（Kevin Warsh），於議息結果公布後會見記者，直指通脹率仍處於較高水平，委員一致的投票結果，顯示聯儲局實現價格穩定目標的決心。白宮發言人隨後表示，聯儲局加息的決定「相當令人遺憾」，認為加息無助於改變油價，但指特朗普相信聯儲局的獨立性。



2026年9月16日，美國聯儲局公布議息結果，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）會見記者。（Reuters）

聯儲局主席沃什隨後會見記者。對於今次加息原因，他指與7月的會議比較，兩次會議之間有三件事情發生了變化。

其中，近幾周公布的數據表明美國經濟表現強勁，尤其是勞動力市場。與此同時，整個夏季的通脹率仍處於較高水平，明顯高於美聯儲設定的2%同比通脹目標。最後，地緣政治因素也促使美聯儲改變了對經濟前景的判斷。不過，他沒有直接提及中東地區的美伊戰爭。他說：「這三件事都促成了我們今天作出堅定且一致的決定」。

拒回應與特朗普互動問題

沃什又稱，無論是他本人還是其他政策制定者，都對當前的通脹速度感到不滿意。他表示，通脹率過高，而且持續時間太長。今年夏季的通脹數據幾乎未見改變跡象，聯邦公開市場委員會（FOMC）並不確信通脹正在朝向2%的目標水平回落。

他強調，FOMC的目標明確且至關重要：實現充分就業和價格穩定，並推動美國經濟蓬勃發展，使其成為全球標桿。他表示，「價格穩定是經濟增長的基礎。我認為，我們今天採取了重要一步來實現這一目標」。

沃什也證實，他一如6月會議時做法，並未提交點陣圖預測。對於與總統特朗普的互動，沃什在新聞發布會上拒絕回答相關問題。