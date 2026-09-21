影后玩收購？毛舜筠1018萬買「公務員合作社」樓　曾招標重建無果

市區逾千呎單位，呎價竟只需7千餘元？何文田天光道一伙近1,400平方呎的「公務員合作社」低層單位，新近以1,018萬元易手，呎價7,388元。買家為金象影后毛舜筠。o值得留意，該住宅地盤曾集合過八成業權作招標重建，按補地價後計算，重建後每平方呎樓面地價可達約2萬至2.2萬元。



涉及物業為何文田天光道4至12號低層8號室，實用面積為1,378平方呎。該單位於本月初以1,018萬元易手，呎價7,388元。由於項目屬公務員合作社物業，料是次買賣需要補地價。

何文田天光道4至12號公務員合作社（紅色圖示）

影后毛舜筠斥1018萬購入

資料顯示，買家以「崎寶有限公司（KEABLE LIMITED）」作登記，其股東及董事均包括著名藝人毛舜筠（MO, SHUN KWAN TERESA）。

半世紀歷史公務員合作社 曾聯合八成業權招標

翻查歷史，天光道4至12號屬政府早年推出的公務員合作社項目，其運作模式為政府當年以市值三分之一的優惠價格批出土地，並由最少十名合資格公務員組成合作社，自行出資及透過政府貸款來興建房屋。

該物業至今已有68年樓齡，具備重建價值。早於5年前，該廈一批小業主曾成功集合約83%業權，將項目推出市場作集體招標。據悉，該項目地盤面積約14,580平方呎，若以5倍地積比率作重建發展，最高可建樓面面積約7.29萬平方呎。

買家以「崎寶有限公司（KEABLE LIMITED）」作登記，其股東及董事均包括著名藝人毛舜筠（中）。（符祥定攝）

重建後市值可達14.5億至16億

當年市場估計，項目整體市值約5億至6億元。若按完成補地價後計算，該住宅地盤每平方呎樓面地價可達約2萬至2.2萬元，重建後市值可達14.5億至16億元，惟最終未能成功重建。而是次「毛姐」斥資購入，不排除是看中其收購潛力。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。