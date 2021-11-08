何文田天光道公務員合作社83%業權招標　估值約6億

市區公務員合作社地皮具重建潛力。位於何文田天光道4至12號的公務員合作社，當中逾83%業權現由15名小業主聯合推出招標，估值約6億元，截標日期爲12月16日。市場人士估計，若新買家買入地皮，並進行補地價程序，屆時住宅地盤每平方呎樓面地價約2萬至2.2萬元，市值約14.5億至16億元。

仲量聯行表示，上述地盤面積約14,580平方呎，地皮現規劃為「住宅（乙類）」用地，完成補地價程序後，可作中密度住宅發展，可以地積比率5倍發展，最高可建樓面面積約72,900平方呎。

15名小業主聯合招標

該行資本市場部資深董事黃國華表示，天光道4至12號公務員合作社涉及3幢舊樓，共18個單位，是次推出招標的逾83%業權，涉及其中15個單位的小業主。他又指，目前招標業權超過八成，已達到強制拍賣門檻，相信吸引發展商買入重建。

何文田天光道4至12號公務員合作社（紅色圖示）逾83%業權推出招標，截標日期爲12月16日。

首個公務員合作社強拍 雅居樂底價4.5億投得

參考其他公務員合作社，如鰂魚涌柏架山道2至8號，去年10月份由雅居樂集團以底價4.52億元統一全部業權，為首宗公務員合作社成功繞過多項法律問題，完成強拍程序的個案。

當時負責的拍賣官表示，雖然柏架山道2至8號公務員合作社成功完成強拍，但事實上只是小業主未有委託律師作出挑戰，並指該類個案依然有很多法律觀點未經深入探討，包括部分小業主尚未補地價取消買賣限制、公務員僱員條件、扣除補地價金額後是否有足夠金額購買同類單位等。