澳門基金上環柏廷坊銀主盤　星資Shorea Capital買入改建住宿項目

澳門基金OCTA CAPITAL持有的上環文咸東街22至26號柏廷坊全幢物業，在今年4月份淪為銀主盤，被接管人委託代理推出放售。最終全幢物業成功沽出，新買家為新加坡投資管理公司 Shorea Capital，是次屬該公司首次進軍香港住宿市場。



促成上述成交的高力表示，Shorea Capital計劃申請將這座23層高商業項目改建為高質素住宿項目，是次投資主要看準香港住宿市場存在供求失衡的結構性機遇，尤其港島區具備優越地段、專業營運及優質管理的住宿產品供應持續緊張，惟市場需求亦不斷增長，進一步凸顯相關資產的發展潛力及投資價值。

計劃改建高質素住宿項目

柏廷坊為一幢商業大廈，地盤面積約3,817平方呎，總建築面積約58,000平方呎。於1990年落成，並持有市場罕有的999年地契。物業地下至3樓設有商舖樓層，4樓以上為商業樓層，外牆採用玻璃幕牆設計，每層樓面面積約2,300至4,400平方呎。

據悉，Shorea Capital過往於英國參與多項增值型商業項目翻新及ESG導向資產優化項目，並於澳洲負責酒店及商業綜合重建項目的發展管理工作。此外，Shorea Capital亦曾於亞太區就企業房地產交易提供策略顧問服務，包括企業私有化及大型投資組合出售等項目，擁有成熟的資產管理及增值往績。

一直關注及研究香港市場

Shorea Capital首席執行官張桂南表示，香港一直是集團重點關注及研究的市場，而是次收購為Shorea Capital進軍香港市場提供了理想切入點。The Pemberton兼具優越交通連繫、長年期地契及清晰的增值潛力，相信透過積極的資產重塑策略，可進一步提升物業價值。

高力香港資本市場及投資服務部執行董事兼物業重組服務團隊主管吳嘉輝表示，是次柏廷坊成功售出，充分反映投資者對核心市區具重塑及增值潛力資產的持續需求。有關柏廷坊的改建計劃，包括預計提供的住宿單位數目及項目落成時間表，將於稍後適時公布。

上環文咸東街22-26號柏廷坊全幢物業。

銀主為恒生銀行

翻查資料，上述全幢物業主為AEW VIA HK 1 LIMITED。據了解，持有該全幢物業的公司為澳門基金OCTA CAPITAL，其公司董事姓蔡及姓孫。

該大廈早於2016年底由基金斥約10億元向建生國際（0224）購入，並於2019年透過代理推出市場放售，當時市值約18億元，直至近期被接管出售。不過該項目在2022年3月曾向恒生銀行抵押貸款，最終被恒生委託接管人富事高（FTI Consulting）沒收物業。

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