上環文咸東街柏廷坊全幢淪銀主盤 總樓面約5.8萬呎
撰文：蔡偉南
出版：更新：
港島再現全幢銀主盤個案。高力表示，獲接管人委託為首席代理出售上環文咸東街22至26號柏廷坊全幢物業。據了解，持有該全幢物業的公司為澳門基金OCTA CAPITAL。
柏廷坊為一幢23層高的商業大廈，地盤面積約3,817平方呎，總建築面積約58,000平方呎。商舖樓層入口設於地面，地庫、高層地下及1樓至3樓，規劃均採用開放式街區佈局，臨街而建，提升商舖曝光度。每層商舖樓層提供約3,200至3,700平方呎。
標準樓層設於5至22樓，全部採用一層一戶設計，面積約2,300平方呎，每層均設有獨立洗手間，並配備專屬電梯大堂空間，實用性極高。部分樓層更設置空中花園平台，為商戶與顧客提供舒適宜人的休憩空間。
高力香港資本市場及投資服務部物業重組團隊主管吳嘉輝表示，是次柏廷坊將以公開招標形式出售，有關具體招標流程及截標日期，將於未來數周內與接管人確認後正式公佈。
銀主為恒生銀行
翻查資料，上述全幢物業主為AEW VIA HK 1 LIMITED。據了解，持有該全幢物業的公司為澳門基金OCTA CAPITAL。其公司董事姓蔡及姓孫，早於2009年底以3.44億元買入該全幢物業。不過該項目在2022年3月曾向恒生銀行抵押貸款，最終被恒生委託接管人富事高（FTI Consulting）沒收物業。
尖東新文華中心地舖3.8萬租出 成交呎租127元受惠盛事及旅遊業復甦 高力料核心一線街舖租金有望升最多5%英資怡和放售銅鑼灣萬呎地舖、葵涌汽車維修工場 市值共1.8億跌剩三成幾！銀主3億沽鄧成波家族油麻地巨舖 高價回購終重創63%美聯：首季工商舖註冊量創4年同期新高 資金活躍於「尋寶」活動
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。