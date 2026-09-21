西安太古里第一期順利平頂　總樓面290萬呎　2027年底分階段落成

太古地產（1972）宣布，西安太古里第一期建築結構平頂，標誌着這座扎根歷史文化名城的地標項目迎來重要建設里程碑。隨着項目興建進度理想，西安太古里整體結構預計於2027年初平頂，並於同年底分階段落成及陸續開業。項目將推動西安的城市更新，為居民和遊客打造植根當地文化，融合零售及酒店業務的綜合性地標。



涉近500個零售品牌 引入居舍品牌酒店、服務式公寓

西安太古里由太古地產及曲江新區管理委員會轄下國有企業西安城桓文化投資發展有限公司 (「西安城桓文投」) 合作發展。項目落成後，將延續太古里系列標誌性的低密度、開放式建築布局，匯聚近500個零售品牌，並引入居舍品牌酒店及服務式公寓。

項目毗鄰具有深厚歷史文化意義的聯合國教科文組織世界遺產小雁塔，是太古地產目前規模最大的太古里項目，總樓面面積達269,056平方米（接近290萬平方呎）。

太古地產行政總裁彭國邦表示，西安太古里第一期順利平頂，對項目本身及太古地產在西安的發展而言，均是一個重要里程碑。作為太古地產在中國內地港幣五百億元投資計劃下的重要項目，西安太古里充分體現太古地產對西安發展前景的堅定信心。

碑林區政府表示，西安太古里項目坐落於碑林區小雁塔歷史文化片區，是區域文化、商業與旅遊融合發展的重要引擎。曲江新區管委會表示，小雁塔歷史文化片區綜合改造啟動以來，曲江新區一直堅持文物保護優先，推動傳統文化與現代文明完美結合、遺產保護與合理利用相得益彰。這一理念與太古地產尊重歷史、融入城市，打造具全球商業魅力及影響力項目的定位高度契合。

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