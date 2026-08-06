太古地產續沽非核心資產成功回收600億　千億投資計劃無停止理由

太古（0019）及太古地產（1972）今日（6日）公布中期業績，太古經常性基本溢利增48%至69.69億元，而太古地產經常性基本溢利增加36%至46.61億元。



太古公司及太古地產主席白德利在業績會上表示，集團旗下三個商場上半年均錄得100%出租率，當中太古廣場及東薈城銷售額更錄得按年增長15%。對於近年港人北上消費熱潮，太古地產行政總裁彭國邦直言，對旗下零售業務影響不大。



續沽非核心資產 千億投資核心市場不變

對於市場關注集團加速出售非核心資產或調整業務重心。白德利透露，集團過去至少五年的策略執行良好，旗下太古地產已成功回收超過600億元非核心資產，並以理想價格完成交易。集團會繼續以機會主義方式出售非核心資產。

另外，太古地產於2022年3月所規劃的總值1000億元投資計劃，資金主要投入中國內地、香港及東南亞等核心市場。白德利指，目前並無理由停止在區內的投資，對現有發展方向感到滿意。

太古公司及太古地產主席白德利。（李煥好攝）

寫字樓負續租租金比率收窄 料太古廣場明年轉正

香港寫字樓方面，彭國邦表示，下半年負續租租金比率在上半年已見收窄，尤其是太古廣場受惠於中環核心區出租率回升。他預期下半年調整幅度將進一步收窄，太古廣場已錄得正面租金增長，目前出租率達98%，並預計明年可出現正續租租金比率。太古坊出租率維持在90%以上，但在未來仍可能維持負續租租金比率。另外，集團採取中長期投資策略，強調能穩健渡過經濟週期。

太古表示，下半年負續租租金比率在上半年已見收窄，尤其是太古廣場受惠於中環核心區出租率回升。圖為太古廣場一期。（太古地產網頁圖片）

彭國邦：港人北上對商場業務影響不大

對於近年港人北上消費熱潮，彭國邦直言，對旗下零售業務影響不大。另外，集團在中國內地零售物業組合上半年表現強勁，他指出，整體銷售額按年上升超過22%。其中三里屯相關項目銷售增長逾60%，其他重點項目更錄得超過80%的升幅。進入七月，部分地區受暴雨及極端高溫影響，銷售增速略為放緩，但整體零售表現仍保持健康，因此對下半年及全年餘下時間的前景維持信心。

太古地產行政總裁彭國邦。（李煥好攝）

中東地緣政治加劇成本波動 預先採購原材料減壓

有關中東地緣政治對太古可口可樂業務的影響，太古可口可樂有限公司總裁蘇薇表示，預期地緣政治環境將持續波動，原材料價格仍有不確定性。上半年鋁價及燃油價格上升，燃油成本亦間接推高PET成本。集團透過預先採購原材料及商業舉措，成功減輕成本壓力，降低原材料價格波動對整體業績的影響。

太古可口可樂有限公司總裁蘇薇。（李煥好攝）

左起：太古公司財務董事馬天偉、太古可口可樂有限公司總裁蘇薇、太古公司及太古地產主席白德利、太古地產行政總裁彭國邦、太古地產首席發展官馬淑貞。（李煥好攝）

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