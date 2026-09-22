示位曝光｜油塘擎海I 兩房採「旅行記憶」為主題　一房無玄關走廊

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I，今日（22日） 開放三伙示範單位予傳媒參觀，當中兩房梗廚單位，屬經改動示範單位，以「旅行記憶」為主題，整體以大地色系作為主調。



兩房梗廚以「旅行記憶」為主題

發展商開放兩房梗廚單位參觀，屬經改動示範單位，參照第3座28樓D單位為藍本搭建，實用面積484平方呎 ，層與層之間高度為約3.15米，單位設計以「旅行記憶」為主題，客飯廳整體以大地色系作為主調。

主人睡房屬長方形間隔，設有大面積落地窗戶增加採光，以暖木色營為主調以減低空間壓迫感，主人睡房擺放雙人床後可三邊下床，睡房透過玻璃層架牆與書房連通，衣櫃採開放式設計，而書房牆面則以旅行期間搜集的照片打造，亦配合木天花設計。

廚房為梗廚設計，浴室整體為明廁設計，增加採光外並加強空氣對流。

↓↓擎海I第3座28樓D室經改動示範單位↓↓

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兩房梗廚客飯廳布局分明

另外發展商亦開放多一伙第3座28樓D室的清水單位參觀，同屬兩房梗廚單位，實用面積為484平方呎，單位設有連接客飯廳的三合一露台，層與層之間高度約3.15米。 玄關位置已預留空間可擺放鞋櫃或玄關櫃。

客飯廳布局分明，間隔方正實用且外接三合一露台，並採用趟門設計。 廚房採用梗廚設計，設有L形廚櫃設計，及配備外國品牌家電，牆身亦設有多項收納配件及儲物安排。

↓↓擎海I第3座28樓D室無改動示範單位↓↓

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一房不設玄關及走廊

另外，餘下一伙為一房連開放式廚房間隔，按照第5座28樓L室為藍本搭建，屬無改動示範單位，實用面積為323平方呎，層與層之間高度3.15米，單位不設玄關及走廊，入門位置亦預留收納空間，可作鞋櫃或儲物櫃。

客飯廳長度逾5米，間隔方正實用且外接三合一露台，並採用趟門設計，開放式廚房配備外國品牌家電，採用L形廚櫃設計，以及拉趟櫃設計與精緻分隔盤。

↓↓擎海I第5座28樓L室無示範單位↓↓

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越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。（黃祐樺攝）

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

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