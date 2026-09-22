越秀油塘擎海I擬短期內開價　首批料不少於125伙　戶型一房至三房

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I今日（22日） 開放三伙示範單位予傳媒參觀。發展商表示，項目第一期短期內開價，首批料不少於兩成位，涉及約125伙，戶型涵蓋一房至三房。



越秀地產（香港）總經理李嘎表示，項目短期內開價，首批戶型將涵蓋一至三房。他又指，施政報告為香港將來產業及定位帶來明確目標，對樓市短期長期都是好事，同時加強了對項目信心。至於近期有不少發展商同一時間推盤，他認為是反映市場睇好樓市，證明樓市有一定需求。

越秀地產（香港）銷售及市場營銷總監鍾顯騰表示，項目收到大量查詢，涉及上車客、換樓客、分支家庭客、專才。加上未來油塘灣未來發展，同時吸引不少投資客查詢。

越秀地產（香港）總經理李嘎（左）、越秀地產（香港）銷售及市場營銷總監鍾顯騰（右）。（黃祐樺攝）

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）。

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