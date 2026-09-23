香港顛覆性經濟增長　慨嘆前無去路不如奮鬥進步｜汪敦敬

筆者以前用過「前無去路後有追兵」這個標題，這次再用，筆者想說這不是結論！而是指年輕人面對的處境，至於是禍、還是福？要視乎你有否面對和如何面對！這正是對年輕人的忠告！現實是「曾被認為是金融中心遺址的香港」需要前進，更加正確地說是需要生存！我們必須轉型！必須要有新計劃！因此必須引入大量人才，但本港住宅空置率只有4%左右，即是說，結構上我們要面對租金上升軌道！這本來就是大都會的宿命！在租金上升下，樓價可以停止上升嗎？



當然在其他風險下，樓價也有下調的機會！真理是什麼投資都有風險，但基於機會成本（Opportunity Cost），即筆者常說的「買有風險！不買也有風險！」（任何決定都要付出代價），如果你是「想買樓而正在交租的人士」，不買樓的風險是：若樓價上升，樓價升幅就是你的機會成本！隨着時間過去，樓價升幅累積加大，可能就會令你失去了上車機會！同時，在這段蹉跎的時間你要付出一筆沉重的租金代價！有關風險可能比入市風險大很多倍！超乎你所想像！

未來我們面對的是經濟增長，但在經濟增長下會出現不景氣，一些行業、商舖也面臨被取代和淘汰！這是科技和新常態改變下的顛覆年代！因此利益會不平衡地分配！這是我們未遇過的考驗！因為整體經濟回復中，卻出現不少不景氣的板塊，是比貧富懸殊更難處理的不對稱社會利益分配！在香港金融中心地位不斷報捷的同時，筆者寧願早些面對另一邊悲哀的一面！筆者認為大家應該珍惜眼前！早日提升鬥志！及早進入奮鬥的狀態！不要浪費時間，自怨自艾、談論感受，做一些無意義的事情！當然，以上只是筆者的看法，如何決定都是你付出的機會成本。

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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