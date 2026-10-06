學生宿舍成投資市場新貴！世邦魏理仕：未來五年「絕對未見飽和」

本港學生數目持續攀升，學生宿舍繼續成為投資市場重點關注領域。世邦魏理仕（簡稱CBRE）表示，2026年第三季投資成交額達180億元，按季大幅增長79%。投資者對學生宿舍改建項目興趣持續濃厚，本季共向相關資產投放53億元資金。



學生宿舍市場未來五年「絕對未見飽和」

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，現時床位需求短缺數字達逾5萬，相信到2030年缺口將擴大至7.5萬。私人市場未來約兩年可提供9,000至9,500個床位，另外政府三幅預留學宿土地若賣出可再加4,500個床位新供應，惟上述新供應合計僅提供1.3萬至1.4萬床位，遠少於短缺數字，因此未來五年學生宿舍市場「絕對未見飽和」。

世邦魏理仕香港執行董事兼研究部主管陳錦平表示，2024至2026年教育相關投資合計約250億元。2026年至今約26宗酒店成交，估計當中逾95%買家打算改裝成學生宿舍。

銀行對教育資產借貸 比其他商業物業取態較為樂觀

同時，酒店改裝成學生宿舍後按買入價計回報約5.5厘至6厘，視營運規模，規模愈大，招租及人工成本愈低。另外，銀行因政府務求打造教育之都，見學校及學宿收益穩、長期需求存在，對教育資產借貸比其他商業物業取態較為樂觀。

教育產業對地產市場有支持作用。陳錦平指，今季度教育產業錄得逾50億元成交，相關金額料繼續有上升趨勢，未來可值得留意。

左起：世邦魏理仕香港商舖租賃部執行董事兼主管溫運強、世邦魏理仕香港工業及物流部資深董事俞升、世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩、世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩、世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平、世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵。

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