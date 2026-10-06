商業房地產有救？中環商廈Q3淨吸納量逾20萬呎　20年間僅現四次

香港新股市場持續造好，帶動寫字樓租務交投暢旺。世邦魏理仕（簡稱CBRE）今（6日）發表「2026年第三季香港房地產市場回顧」，指出中環寫字樓第三季度淨吸納量逾20萬平方呎，過去20年間僅出現過四次相同情況。全年甲級寫字樓租金料升5至7%，當中中環更料升14至16%！



另外，四大核心區近期不少零售商續租，業界對零售市道前景看法正面。當中健身行業表現尤其突出，年初至今佔新租賃成交面積約6%，世邦魏理仕形容「健身行業勢頭在市場比較活躍」。



IPO市場暢旺支持寫字樓市場

世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平表示，本港IPO市場表現突出，首三季集資約3,800億元，涉及約116宗，屬過去五年首三季新高，較去年同期多約1,000億元。他強調，IPO市場暢旺能支持大額買賣及寫字樓租務。

陳錦平：五年規劃提高市場認受性

陳錦平更特別提到，早前政府公佈的首份五年規劃，能提高政策前瞻性，並為投資者提供更大的市場認受性。

不過，他提醒市場仍存在隱憂。政府收緊境外投資收益徵稅，對內地資金流入香港的影響仍待觀察。此外，雖然香港未有跟隨美國加息，但HIBOR正「悄悄上升」，由2.2厘升至近3厘，值得市場密切關注。

核心區租金連升四季 非核心區續走弱

甲級寫字樓方面，該行指出，全港淨吸納量達85.86萬平方呎，年初至今累計180萬平方呎，為2018年以來同期首九個月最高。空置率方面，按季降0.8個百分點至15.5%，創2015年第二季以來最大單季跌幅。租金按季升3.2%，連續四季增長，年初至今累升6.7%。中環租金年初至今升15.8%，A1級甲廈大升24.3%，為2010年第四季以來最強。非核心區租金則持續下跌。

中環寫字樓吸納強勁 20年僅四度出現

陳錦平指出，今個季度有更多投資者入市，中環寫字樓活躍程度明顯增加，今季度淨吸納量逾20萬平方呎。他形容，計及是次情況，過去20年僅出現過四次，反映核心區寫字樓需求正顯著回升。

世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩補充，寫字樓市場於第三季持續向好，金融機構仍是市場需求的主要推動力，尤其在中環，帶動租金進一步上升及空置率下降。陳錦平預計，今年全年甲級寫字樓租金升5至7%，當中中環升14至16%。

在旅遊業復甦帶動下，零售銷售額按年增長5.6%，連升第16個月。世邦魏理仕香港商舖租賃部執行董事兼主管溫運強表示，觀察到四大核心區近期有不少零售商續租，反映業界對零售市道前景看法正面。不過，一線街道地舖供應有限，令租務成交速度有所放慢。核心區主要街道商舖空置率按季降0.5個百分點至6%，為2019年第四季以來第二低。商舖租金按季升0.9%，連續17季增長，年初至今累升2.7%。

健身行業租賃趨活躍

他指出，健身行業表現尤其突出，年初至今佔新租賃成交面積約6%，至第三季活躍度已升至17%，他形容「健身行業勢頭在市場比較活躍」。該行業新租用面積達5萬平方呎，相比過去兩年高峰、即2025年第一季的2.7萬平方呎，規模接近倍增。租戶主要進駐核心區，包括尖沙咀及中環等。而舖位規模方面，約六成健身行業租戶選擇租用5,000至1萬平方呎的舖位。

證券行積極擴充街舖

此外，溫運強表示，街舖市場近期有不少證券行積極擴充，除核心區外，亦紛紛進駐民生商場。他特別提到，內地證券行擴充速度相當快，內地收緊境外資金政策對其影響不大，未見阻礙其租舖步伐。

溫運強補充，觀乎不少租戶選擇行使續租權，認為零售市道正朝正面方向發展，對後市抱有信心。他預期，今年全年核心區街舖租金升3至5%，主要購物商場升最多2%。

內地買家繼續主導豪宅市場 料可繼續跑贏大市

報告指出，香港豪宅住宅市場2026年前三季，市場共錄得197宗成交金額逾1億港元的住宅買賣，按年大增109.6%；總成交金額達282億港元，按年增長54.9%。內地買家繼續主導市場活動、於第三季佔一手住宅成交量72%，以及二手住宅成交量的68%。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，優質住宅資產供應有限，加上來自內地買家持續強勁需求，繼續成為支撐豪宅市場的重要因素。

他又指，展望第四季，預期豪宅市場今年餘下時間租賃及投資活動將維持健康水平，而優質及具策略性地段的資產表現將持續受到投資者青睞，表現有望跑赢大市。

左起：世邦魏理仕香港商舖租賃部執行董事兼主管溫運強、世邦魏理仕香港工業及物流部資深董事俞升、世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩、世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩、世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平、世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵。

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