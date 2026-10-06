日韓泰攻港開首店　比例追平內地品牌　戴德梁行：為做內地客生意

坊間有指，港人逐漸認為北上消費性價比下降，「上去一次又輸時間又輸精力」，北上意欲逐步下降。街舖市場開始交出新答案，第三季日、韓、泰品牌於香港開設首店所佔比例開始與內地品牌相同，市場不再以往般由內地品牌攻港主導，呈「百花齊放」局面！



同時外國品牌來港開首店主要集中於二手奢侈品牌，來港除擴張外，來港「做內地客生意」亦是一重大目的，原因是內地客「喺內地搵唔到依啲牌子」。



日韓泰來港開首店 比例與內地品牌相同

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝留意到，日、韓、泰品牌於香港開設首店所佔比例，由去年全年的約29%，升至今年首三季約36%，更與國內品牌的佔比看齊。當中日本品牌所佔比例最多，為19%；韓國品牌為12%，而泰國品牌佔5%。

日、韓、泰品牌於香港開設首店所佔比例，由去年全年約29%，升至今年首三季約36%，與國內品牌佔比看齊。（戴德梁行提供）

蕭亮輝解釋，這不能直接解讀成多了內地品牌退場所導致的，因內地品牌過去數年攻港，雖有的很快「水土不服」，但亦有部分仍能維持經營，故認為市場上仍是「百花齊放」姿態。

他進一步指，更多外國品牌來港開設首店，是因為近年街舖租金下調，使租金趨向「相宜」水平。他料，外國品牌攻港的勢頭於年內將持續。蕭亮輝亦提醒，外國品牌攻港後，能否適應香港市場，其租金及人力成本能否「捱住」 ，則仍需觀察市場反應。

集中二手奢侈品+大眾潮牌

被問到日、韓、泰品牌來港新開首店多是什麼類型店舖？蕭亮輝指出，品牌主要分為兩類，一是日本模式的奢侈品二手店，該類店舖往往貨源充足，足以帶到香港。雖然現時高檔品牌的本地及內地客群消費轉弱，但需求仍存，故部分客群轉向二手奢侈品市場尋寶。二是較潮、較大眾化的牌子，從而「滿足返新一代消費者嘅口味」。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝（中）。

外國品牌來港「做內地客生意」

惟近年港人北上消費成風，何以外國品牌無懼而持續攻港，甚至開設首店？蕭亮輝回應指，港人北上消費，與這批品牌來港無絕對衝突。港人北上消費主要為「性價比」及「體驗式消費」，包括飲食及活動體驗，「真正去買嘢嘅未必咁多」。另一方面，日、韓、泰品牌攻港，亦是為了做內地旅客生意，「因為佢哋喺內地搵唔到依啲牌子」。

料核心區一線街舖租金溫和復甦

黃金周令零售生意有改善。蕭亮輝指，首八個月零售銷貨價值按年升8.5%，珠寶鐘錶升幅較高，與人民幣升值、旅客增加及本地消費有關。而四個核心區一線街舖中，上季銅鑼灣、中環零空置，今季分別回升至5.1%及1.4%，因部分單位退租後再放租。旺角改善至4.8%，尖沙咀大致持平。租金上，港島兩區第三季變化不大；旺角升0.4%，尖沙咀跌1.1%。他料核心區一線街舖租金溫和復甦，全年銅鑼灣和中環一線街舖租金料升2至3%，尖沙咀及旺角則升約1至2%。

蕭亮輝料，核心區一線街舖租金溫和復甦，全年銅鑼灣和中環一線街舖租金料升2至3%，尖沙咀及旺角則升約1至2%。（李煥好攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。