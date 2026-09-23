科大、信和百萬獎金創業大賽決賽下月舉行　390隊參與創歷屆新高

由香港科技大學（科大）與信和集團聯合主辦的「科大—信和百萬獎金創業大賽2026」將於下月12日舉行決賽，今年共吸引來自24個國家及地區、390支隊伍參賽，數目創歷屆新高，參賽者包括來自英國牛津大學、美國賓夕法尼亞大學及新加坡國立大學等頂尖院校的學生，最終共有15支入圍隊伍晉身決賽，競逐總值逾100萬元獎金及獎項。



本屆賽事共吸引390支隊伍報名，參賽數目創歷屆新高。國際學生組成的參賽隊伍來自美國、英國、新加坡、澳洲、南非等國家。為配合全球創科發展趨勢，大會今年增設「變革性人工智能獎」、「新世代生物科技獎」及「社會影響力獎」，並繼續設立「可持續發展影響力獎」，鼓勵參賽者運用創新科技回應實際挑戰，為社會及產業創造更大價值。

為進一步支持參賽隊伍，大會今年推出多項全新活動，包括路演技巧培訓、人工智能（AI）工作坊、投資者配對交流環節及創業導師指導計劃等，協助年輕創業者提升商業策劃及演說能力，並探索技術成果轉化及市場應用的可行路徑。

信和黃永龍：培育新一代創科人才

信和集團副行政總裁黃永龍表示，集團一直重視青年人才培育，並積極支持香港創新科技發展，很榮幸多年來與科大攜手舉辦「科大—信和百萬獎金創業大賽」，為年輕創業者提供展示創意、交流學習及實踐理念的平台。香港首個《五年規劃》及最新《施政報告》均提出進一步推動創新科技及人才發展，集團相信，透過產學研協作及跨界別合作，可推動創新成果轉化，培育新一代創科人才。

決賽將於10月12日舉行，15支來自本地及海外院校的入圍隊伍將於決賽展示創新方案，角逐各項殊榮。

「科大—信和百萬獎金創業大賽2026」吸引390支來自本港及海外的青年創業團隊參賽，以創新方案應對日常生活中的挑戰，參賽隊伍數目創歷屆新高。

「科大—信和百萬獎金創業大賽2026」吸引390支來自本港及海外的青年創業團隊參賽，以創新方案應對日常生活中的挑戰，參賽隊伍數目創歷屆新高。

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