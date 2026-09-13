《香港01》十周年｜信和黃永光：以知識連結社會　以創新開拓未來

《香港01》十周年酒會，於9月3日（星期四）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行。信和集團主席黃永光為《香港01》撰寫賀辭。



信和集團主席黃永光表示，值此《香港01》成立十周年之際，我謹向《香港01》全體同仁致以衷心祝賀。過去十年，《香港01》與香港一同成長，透過新聞報道、專題策劃及數據分析，記錄社會發展和時代變遷，並就創新科技、產業發展及區域合作等議題提供資訊和觀點，讓公眾了解不同發展趨勢。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

當前，香港正處於新的發展階段。北部都會區建設持續推進，創新科技和人工智能加快發展，為經濟及社會帶來不少新機遇；國家「十五五」規劃亦將為香港未來發展提供新的方向和空間。在此背景下，準確及具參考價值的資訊，有助社會各界了解形勢，思考未來。

多年來，《香港01》積極運用科技拓展資訊服務，逐步發展出多元化的平台內容。期望《香港01》未來繼續發揮自身優勢，為讀者提供有價值的資訊，並與社會各界一同關心香港發展，說好香港故事。

信和集團主席黃永光。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。