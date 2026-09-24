「紅籌之父」梁伯韜斥1.68億購峻譽•渣甸山兩伙豪宅

投行界老行尊、人稱「紅籌之父」的梁伯韜入市買豪宅，新近斥資合共逾1.68億元，買入中信泰富旗下已屆現樓的大坑半山峻譽•渣甸山兩伙。



上述梁伯韜入市個案涉及峻譽•渣甸山兩伙，其中一伙為1座中層A室，實用面積1,679平方呎，採四房間隔，成交價8,480萬元連兩車位，呎價50,506元，梁伯韜以個人名義買入。

至於另一伙為同層B室，實用面積1,686平方呎，同屬四房間隔，連兩車位以8,400萬元售出，呎價49,822元。而此單位則由梁伯韜及其妻子羅家歡以聯名形式購入。

值得留意，雖然上述兩伙豪宅單位合計以逾1.68億元沽出，不過由於兩伙分拆獨立成交，伙成交價不足1億元，因此不需要繳付豪宅印花稅（涉樓價6.5%），而是每伙單位繳付樓價4.25%作為印花稅，各單位分開涉360.4萬及357萬元。

梁伯韜。（吳鍾坤攝）

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