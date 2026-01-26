外資對中國看法「落後」　梁伯韜︰內地新經濟十分有底氣！

港股近年估值回升，重上歷史平均值，惟整體仍算平，跑輸其他主要市場，原因之一是此前幾年不少外資及長線基金離港，至今仍未完全回來。有「紅籌之父」的佑星資本主席梁伯韜則對疫後中國經濟相對樂觀，

他認為，當新經濟佔一個重要地位，把舊經濟問題消化掉，投資者對中國的看法便會改變。「外資對中國的了解落後，停留在兩三年前的中國，依家仲有外國投資者問『Why Invest in China 』，佢哋唔知呢兩、三年中國有好大改變，新經濟十分有底氣！」

佑星資本主席梁伯韜則對疫後中國經濟相對樂觀，直言新經濟十分有底氣。﹙黃捷攝﹚

中國經濟「冰火兩重天」

投資市場重視增長故事。梁伯韜指出，在科技創新上，美國「從0到1」的前沿科技仍然領先，但中國在「1到100」則領先美國，因為內地市場夠大，應用場景多，又有體系龐大的製造業及消費市場，投資者開始對中國新經濟及科技發展的看法改善了，覺得中國企業好有競爭力，不似以前一般擔心停滯。

梁伯韜認為，中國經濟到了「轉捩點」，以往經濟以舊經濟為主，宏觀經濟受地產拖累佷大，可能仍要幾年先解決得到消化到，但新經濟開始來。他直言，中國經濟處於冰火兩重天，「『冰』是舊經濟問題、地產問題拖住後腿。『火』是新科技、新經濟，如AI、新能源、新材料、醫藥生物等領域發展勁，將帶動經濟發展，消化舊問題，令中國進入唔同的一面。講呢啲故事，有機會！」

作為「紅籌之父」，梁伯韜目前內地企業質素已經是國際級，內捲下練兵十分厲害，「係早年H股上市時的國企無得比！」他認為，中國政府應該幫助企業做大做強，「依家競爭，特別是AI領域，對手財政好巨大，如果中國無又大又強的企業，好難競爭。好似SpaceX 一次集資200億美金，我哋企業200億港紙已經好叻！」

香港角色在於助內企出海

在國家的科技大布局中，香港有機遇，但必須結合大灣區，「國內有人才、有市場，產品服務好快落地，成功就易啲。你去深圳睇下就知道，供應鏈幾勁，唔止係中國嘅深圳，而係全世界嘅深圳，好多機械人在深圳加工。」

他認為，香港角色是幫助內地企業出海，這方面香港仍擁優勢，特別科研人才。「人才好緊要，請人才﹙到港﹚發展海外市場仍有優勢……香港Open啲，做Research 等好方便，又通到國際市場，又同大陸近。」