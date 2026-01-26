撐IPO重質不重量　梁伯韜評投行生態　欠缺Deal Maker屬「畸型」

【梁伯韜 / 新股市場 / M&A / 借殼上市】 本港IPO（首次公開招股）市場去年集資額逼近3,000億，重奪「世一」。然而，亮麗數字背後，不乏對新股質素的懷疑。最新便傳出中證監（CSRC） 正考慮收緊內地企業赴港上市標準，或對H股申請企業設最低市值門檻。



無獨有偶，在消息傳出之前，投行界老行尊、人稱「紅籌之父」的梁伯韜亦開聲。他認為，IPO市場應該重質不重量，一年過百隻新股「太多」。他接受《香港01》訪問時又大評本港投行生態，認為偏「短視」，未積極國際化，而目前重IPO輕M&A、欠缺「Deal Maker」的情況實屬「畸型」。



港交所今年新股集資額近3,000億，再奪全球冠軍，惟是否反映資本市場健康？（路透社）

健康的資本市場 並非取決IPO數目

港股市場去年共有119隻新股上市，合計募資2,858億港元，按年增長225%，IPO募資規模穩坐全球桂冠。對於這份亮麗的成績表，梁伯韜認為數量太多，「其實100間公司上市經已好多！100間係咩概念？以一年大約二百幾個工作天計，差不多兩日一間，點應付得到先？」

他認為，本港IPO市場應該重質不重量，「唔係話有幾多公司上市、集資幾多錢，而係搵到好公司來上市，搞好資本市場，吸引國際投資者！」

梁伯韜現時開設家辦，為佑星資本主席，主力企業上市前投資，曾投資過京東、商湯、思謀及Klook等。相比IPO，他更看重企業上市後的股價表現，事關許多創投公司﹙Venture Capital﹚重要的考慮是如何退場，希望有一個成熟而健康的資本市場，「不是推到上市就算，而係要發展二級市場，否則解凍後﹙股價﹚就『散』，跟住無人買，個市咪積累愈來愈多『孤兒股』，幫不到資金良性循環，市場名聲咪愈來愈差！」

梁伯韜認為，香港資本市場必須創造健康的生態圈。﹙資料圖片﹚

外資撤出未全返 對香港屬「倒退」

他呼籲，香港資本市場必須創造健康的生態圈，五大持份者﹙stake holders﹚，即上市公司、投資者、中介機構、市場監管人士及投資者，皆有角色，以吸引有耐性、長期的投資者，而投行出身的梁伯韜於訪問中，以「過來人」經驗，大談投行作為中介機構的角色。

他認為，投行必須做好「quality control」，而眼下中資主導新股市場的情況不太理想，「我不是對中資有什麼意見，而是講出趨勢，這反映外資已撤出，可以講係好大Setback﹙倒退﹚。我認為要吸引外資返來，因為他們可以引導海外資金進來，只有本地資金、中資不夠，我哋要國際化！」

少了國際投行及資金參與香港市場，單依賴「北水」仍難彌補缺口，也是中港市場持續被「誤解」的因由之一。「長線基金走咗，佢哋對中國近年的發展不知道，呢幾年中國科技發展其實好快！」然則如何國際化？他認為，香港要善用東風，吸引華為、大彊、小紅書、字節跳動、DeepSeek等有影響力、具標誌性的內地世界級公司來港上市，「有好Unique﹙獨特的﹚投資機會，外資一定會返來！好似寧德時代﹙3750﹚一上市，H股反而較A股有溢價。」

梁伯韜續稱，借助好公司上市的機會，投行要積極「走出去」，「做一啲長線投資，建立海外網絡，自己都要國際化！八九十年代，點解百富勤咁成功？因為我哋團隊好早已經在外國設立銷售辦公室，與許多基金打交道。」

梁伯韜認為，本港不能只著眼IPO，必須發展多層次、有深度的市場。﹙黃捷攝﹚

促發展M&A市場 勿妖魔化「借殼」

另一邊廂，梁伯韜認為，一個完善的資本市場，不能只著眼IPO，必須發展多層次、有深度的市場，「今年IPO第一，我其他果啲嘢呢？M&A﹙企業併購，Mergers and Acquisitions﹚ 無嘅！」

他續稱，本港資本市場目前太過依重交易﹙﹙「Transaction-Oriented」﹚，缺乏「Deal Maker ﹙交易撮合人﹚」，「依家係process﹙處理﹚交易，訓練唔到啲人有一個開拓市場嘅視野，交易最緊要係做到幾多生意、賺幾多佣金，欠缺前瞻性，以前係會搵新投資者、搵新股種，﹙研究﹚點樣開發市場。」梁伯韜直言，本港M&A市場並不活躍，投行熟悉M&A的並不多，反而外海投行M&A業務佔收入很大，「香港係畸型，投行只做IPO，甚至依賴律師寫招股書，以前係親手寫、見公司！」

香港市場發展成熟，一如IPO，發展M&A還看內地。梁伯韜直言，全球科技競賽，十分依賴民間創新及資本投入，因此中國不應怕企業坐大，須創造一個便利收購合併的環境，「疫情之前，騰訊、阿里都好活躍投資生態圈。發展科技，你需要大企業。美國巨企投資AI，下下幾千億！唔少仲依賴收購。所以， 一定要扶持企業做大做強，中國點解前沿投資無美國咁勁，就係少咗呢啲資本！我哋有人才，但資本市場要配合。」

另外，他建議，本港在監管上也要「友善」一點，不要「綁手綁腳」，並以借殼上市做例子，「借殼都死晒係唔啱，雖然引起好多問題，但第一批大紅籌公司來港，全部係借殼。無借殼，就無後來的紅籌股IPO，也無H股IPO！中信泰富、粵海、華潤、吉利、八號仔﹙電訊盈科﹚全部都係﹙借殼﹚！﹙監管機構﹚不能斬腳趾避沙蟲，借殼也可以幫公司轉型，唔好妖魔化佢！」