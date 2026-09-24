油塘擎海I三房示位曝光！紅酒主題 兒童房互通門連接主人房

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I，今日（24日） 再開放兩伙示範單位予傳媒參觀，屬一對三房工作間連洗手間間隔，單位以「紅酒奢華品味」為設計主題，兒童房更設互通門連接主人睡房，方便家長照顧小朋友起居。



三房以「紅酒奢華品味」為設計主題

發展商開放一伙三房工作間連洗手間經改動示範單位參觀，按照第5座28樓M室搭建，實用面積為721平方呎，單位整體設計以「紅酒奢華品味」為設計主題，以酒紅色大理石，溫潤木質及質感牆身進行混搭。

層與層之間高度為約3.15 米，單位設有連接客飯廳的三合一露台。單位天花透過高光材質與木質天花互相串連。客廳擺放米白色布藝梳化，及酒紅色掛畫 ，同時配置六人餐桌。

↓↓第5座28樓M室經改動示範單位↓↓

兒童房設互通門連接主人睡房

三間睡房與客飯廳均採相同座向，可望維海景，睡房2改造成書房空間。

睡房1則設計成兒童房，以夢幻的「氫氣球」為主題，配置雲朵形小沙發及氫氣球造型小吊燈，亦特別設有互通門，可與主人睡房靈活相連，方便家長照顧小朋友起居，切合年輕家庭的生活模式。主人睡房可三邊落床，同時設有玻璃衣櫃及梳妝台空間，兼顧收納、梳妝及日常使用功能。

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主人浴室改裝為玻璃浴缸設計

浴室及主人浴室以白色及酒紅色大理石打造，與全屋設計主題互相呼應。主人浴室更特別改裝為玻璃浴缸設計。

另廚房以酒紅色大理石牆面作為主景，配襯銅色金屬廚櫃，吊架設計則以通透輕盈為重點，亦設有外國品牌家電。

三房清水間隔方正 外接三合一露台

另外發展商又開放一伙清水三房工作間連洗手間間隔參觀，同樣按照第5座28樓M室搭建，實用面積 721平方呎，層與層之間高度約3.15米。

↓↓第5座28樓M室清水三房示範單位↓↓

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前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）。

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