油塘擎海I 接獲逾3000個查詢　預告下周開價　國慶前開放示位參觀

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I近日積極推盤，發展商表示，項目已接獲逾3,000個查詢，預告下周初公布首張價單，首批涉不少於125伙，而項目示範單位將於國慶前開放參觀。



越秀地產（香港）總經理李嘎表示，項目將於下周初公布首張價單，並於國慶前開放示範單位參觀，首張價單預料不少於125伙，定價參考具海景、用料優質的樓盤，同時將以周邊一手樓盤作參考。

越秀地產（香港）銷售及市場營銷總監鍾顯騰表示，項目暫時已接獲逾3000查詢，當中年輕客，年輕夫婦佔多，同時亦有睇好區內前境的投資客。

左起：越秀地產（香港）總經理李嘎、越秀地產（香港）銷售及市場營銷總監鍾顯騰。（黃祐樺攝）

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）。

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