九龍灣商廈啟匯申重建住宅、涉1140伙　惟遭城規會拒絕申請

「重慶李嘉誠」張松橋、資本策略（0497）及泛海國際（0129）等持有九龍灣臨澤街8號商廈啟匯（前稱傲騰廣場），早前向城規會提出申請重建為兩幢分層住宅大廈，提供1,140伙，規劃署早前對該宗申請表示不反對。惟城規會今日（25日）審議後決定拒絕該發展方案。



料重建兩幢住宅、提供約1140伙

據資料指，財團申請上述商廈放寬地積比率至7倍，以興建兩幢樓高30至38層的分層商住大樓，總樓面約49.3萬平方呎，提供約1,140伙，平均單位面積約400平方呎，預計2033年落成。按照最新重建方案，項目重建後的樓面面積約49.3萬平方呎，將較現有商廈面積77萬平方呎，大幅減少36%或27.7萬平方呎。

規劃署曾指重建不破壞九龍灣商貿區完整性

而事實上，規劃署早前認為發展雖改變原有商業用途意向，但不會破壞九龍灣商貿區的完整性。而起動九龍東辦事處雖表示，對於清拆僅於2010年落成的新商業大廈會造成九龍東商業樓面損失，但信任城規會將平衡房屋需求及市場狀況。不過，最後申請經城規會審議後，決定拒絕該發展方案。

「重慶李嘉誠」張松橋等合組財團斥資80億購入

啟匯位於九龍灣臨澤街8號，鄰近啟德跑道區，現為一幢樓高30層寫字樓，總樓面約77萬平方呎。該商廈前身為南豐旗下傲騰廣場，不過在2018年，「重慶李嘉誠」張松橋、資本策略及泛海國際等合組財團斥資約80億元購入，其後進行大型翻新。

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