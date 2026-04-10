資本策略、泛海九龍灣商廈啟匯申重建住宅　涉1140伙、樓面少3成

寫字樓空置率高企，有發展商尋求轉型，申請將商廈改劃為住宅用途。「重慶李嘉誠」張松橋、資本策略（0497）及泛海國際（0129）等持有九龍灣臨澤街8號商廈啟匯（前稱傲騰廣場），向城規會提出申請重建為兩幢分層住宅大廈，提供1,140伙，項目將提供約49.3萬平方呎，較現有樓面減少三成。



啟匯位於九龍灣臨澤街8號，鄰近啟德跑道區，現為一幢樓高30層寫字樓，總樓面約77萬平方呎。該商廈前身為南豐旗下傲騰廣場，不過在2018年，「重慶李嘉誠」張松橋、資本策略及泛海國際等合組財團斥資約80億元購入，其後進行大型翻新。

九龍灣臨澤街8號商廈啟匯（前稱傲騰廣場），向城規會提出申請重建為兩幢分層住宅大廈，提供1,140伙。

相關發展商向城規會提交申請，就上述商廈提出放寬地積比率至7倍，以興建兩幢樓高30至38層的分層商住大樓，總樓面約49.3萬平方呎，提供約1,140伙，平均單位面積約400平方呎，預計2033年落成。

按照最新重建方案，項目重建後的樓面面積約49.3萬平方呎，將較現有商廈面積77萬平方呎，大幅減少36%或27.7萬平方呎。

申請人表示，觀塘區的寫字樓空置率上升，商業樓面供應顯著多於市場需求，認為方案符合政府持續增加住宅供應的策略。

九龍灣臨澤街8號啟匯。

九龍灣臨澤8號啟匯。

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