賭王四太梁安琪沽貨　7000萬賣西貢君爵堡洋房｜多圖

豪宅市場轉旺，市場消息透露，賭王四太梁安琪新近以7,000萬元沽出西貢君爵堡洋房，持貨14年，帳面升值120萬元。



據市場消息，上述成交個案為西貢碧沙路君爵堡單號洋房，實用面積2,259平方呎，四房間隔，附設逾2,500平方呎花園（設泳池）及1,018平方呎天台。據悉，該幢洋房在曾叫價1.68億元放售，其後多次降價，直至今年5月份已減價降至9,800萬元，最終再減至7,000萬沽出，成交呎價30,987元。

原業主早於2012年年初透過公司名義購入，當年買入價約6,880萬元。該公司董事包括四太兒子何猷亨及四太旗下尚嘉控股的行政總裁兼執行董事吳士元。

君爵堡早於1999年11月入伙，共有12座洋房，實用面積2,203平方呎。

↓西貢碧沙路君爵堡單號洋房↓

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西貢碧沙路君爵堡。

梁安琪。(公關提供)

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