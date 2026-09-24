長實波老道應天累售14伙、套現逾25億　新加推10伙招標

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」，自首度推售以來，已售出14伙，套現逾25億元，平均成交呎價接近8萬元。發展商表示，該盤最新以招標形式加推10伙，單位介乎6樓至17樓，實用面積由1,875至2,193平方呎，屬3房雙套及4房雙套間隔。



長實營業經理陳詠慈表示，據以往參觀的準買家分享，當中不少為大家族成員，希望可以購買多於一個單位滿足多元規劃，故今次特別挑選10個單位分別位於應天的中、高、低層，其中包括6樓全層4個單位，滿足準買家的家庭安排及資產配置。

長實營業經理陳詠慈。

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目。

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