九龍塘慕禮道屋地洋房1.06億沽 原業主持貨26年大賺8220萬
撰文：蔡偉南
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市區豪宅屋地獲市場追捧。九龍塘慕禮道一幢屋地洋房以1.06億元沽出，較2000年買入價大幅升值3.45倍。
中原九龍塘畢架山分行高級分行經理蔡邦基表示，上述成交個案為九龍塘慕禮道屋地洋房，實用面積2,659平方呎，最新以1.06億元成交，折合實用呎價39,865元。
2000年買入價2380萬
據悉，原業主於2000年以2,380萬元購入，持貨26年，是次沽售帳面可大幅獲利8,220萬元離場，屋地期內升值3.45倍。
代理續指，區內正在放售的屋地不多，最新一幅位處九龍塘又一村石竹路，佔地6,563平方呎，設有一座洋房，樓高2層，實用面積達4,242平方呎，採五房間隔，設有千呎天台及逾4,000呎偌大花園，現以2.6億元放售。
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