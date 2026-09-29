油塘擎海I首批128伙　入場376萬　均價13988元、時光倒流10年前

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I，今日（29日） 公布首張價單，涉及128伙，折實平均呎價13,988元，入場費375.94萬元起。如以折實平均呎價計，要追溯至2016年推出的長沙灣單幢盤尚都，當時折實平均呎價13,847元，反映今次擎海I首張價單屬10年市區新低。



首批128伙 一房入場費375.94萬

首批涉及128伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房涉78伙，兩伙50伙，實用面積由285至497平方呎，扣除最高折扣優惠18%，折實售價由375.94萬至711.01萬元，折實呎價13,008至15,423元。首批折實平均呎價13,988元。

當中入場單位為3座3樓E單位，實用面積289平方呎，屬一房間隔，折實售價375.94萬元，折實呎價13,008元。兩房入場單位為3座3樓C單位，實用面積429平方呎，折實售價569.01萬元，折實呎價13,264元。

發展商：首張價單屬「誠意共贏價」

越秀地產（香港）總經理李嘎形容，首張價單為「誠意共贏價」，定價參考項目質素、臨海因素及自身配置。將於明日對外開放示範單位，後日開始接受認購登記，最快下周開售。目前暫收6000查詢，集中家庭客、投資客，以及上班客等。

至於後市方面，他認為美國加息香港銀行不跟隨，另有大型銀行增加按揭優惠亦是利好市場的因素。

「擎海」（THE ATLAS），今日（29日） 公布首張價單，涉及128伙，折實平均呎價13,988元，入場費375.94萬起。（黃祐樺攝）

入場單位為3座3樓E單位，實用面積289平方呎，屬一房間隔，折實售價375.94萬元，折實呎價13,008元。（黃祐樺攝）

2016年長沙灣尚都折實均價1.38萬

據了解，擎海I 首批128伙折實平均呎價13,988元，為2016年後10年市區最平的新盤項目。對上一個折實平均呎價低於此水平的新樓盤，為百利保（0617）及富豪酒店（0078）與市建局合作的長沙灣單幢盤尚都，於2016年7月推出，當時首批折實平均呎價約13,847元。

距離親海駅僅數分鐘 折實均價1.49萬及1.52萬

至於與擎海I 只有數分鐘步行距離，在2023年8月由長實推出的親海駅II及親海駅I，分別首批132及50伙，折實平均呎價14,997及15,250元，折實入場價為290萬元開放式戶，及385.8萬元一房戶。

同區新盤柏景峰2025年推 折實平均呎價14,588元

至於同區其他新盤，如2025年由信和置業（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066） 合作的油塘通風樓住宅項目柏景峰，首批150伙，折實平均呎價14,588元，折實入場價為423.64萬元、一房間隔。

另2022年由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘高超道朗譽，首批128伙，折實平均呎價17,938元，折實入場價為413.95萬元、開放式間隔；另於2020年由內房五礦地產（0230）發展的油塘崇信街蔚藍東岸，首批138伙，折實平均呎價17,688元，折實入場價為489.53萬元、開放式間隔。

↓↓第5座28樓M室經改動示範單位↓↓

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。

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