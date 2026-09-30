北角皇璇次輪價單3小時內沽清　最大手買家逾5800萬買6伙

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，今日（30日）次輪價單形式賣32伙，入場費686.4萬元起。項目早前截收9,000票，以次輪價單賣32伙計，超額認購逾280倍。



【20:31】3小時內沽清 單日套現逾3.3億

發展商表示，項目次輪發售32伙，短短約3小時內售出全數單位，單日套現逾3.3億，連續兩輪價單發售「1Q清」。最大手買家斥資逾5,800萬元購入6伙，項目一房及兩房標準戶已全數沽清，其中30樓D單位，實用面積389平方呎，為兩房連開放式廚房設計，成交價1306.2萬元，呎價33,578元，創兩房標準分層單位呎價新高。

發展商續指，項目採「雙線銷售」策略，以招標形式售出16伙大宅及特色戶，連同價單銷售單位，12天沽188伙，佔全盤近97%，套現逾19億。現時僅餘下最後6伙大宅及特色戶，將以招標形式發售。

【17:33】中原：3組買家一客兩食 最貴2300萬買兩伙

中原地產首席營業董事何偉強表示，該行錄得3組買家「一客兩食」，其中兩組買家分別斥資約2,300萬元購入兩伙兩房單位；另一組則斥資約1,800萬元購入一伙一房及一伙兩房單位。

據悉，買家均為內地投資者，鍾情項目坐落港島北角核心地段，看好其長遠升值潛力。預計項目落成後呎租可達80至90元，租金回報率可達5厘，故果斷入市作收租投資之用。

【16:49】市場消息指出，皇璇暫沽出29伙，尚餘3伙待沽。

次輪價單賣32伙 入場費686.4萬起

次輪價單賣32伙，當中包括12伙一房戶、19伙兩房戶及1伙三房戶，實用面積302至602平方呎，價單定價868.9萬元至2,111.8萬元，價單呎價28,772元至40,676元，折實售價686.4萬元至1,668.3萬元，折實呎價22,728元至32,134元。

項目提供194伙

「STATE RESIDENCE 皇璇」設有194伙，屬單幢式設計， 戶型涵蓋一房至三房及特色單位，實用面積由277至1,465平方呎。當中一房涉79伙，實用面積由301至316平方呎；兩房涉87伙，實用面積由389至1,465平方呎；三房涉23伙，實用面積由602至980平方呎；另設5伙特色單位，實用面積由277至1,120平方呎。

鄰近北角皇都商場 商場明年上半年開幕

項目鄰近北角皇都其基座零售商場地標「 STATE THEATRE by K11 」，設有四層、合共逾85,000平方呎的樓面面積，提供特色餐飲、生活品味及文化體驗，最快2027上半年開幕，同時商場連接全新甲級辦公大樓 。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

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