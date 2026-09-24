北角皇璇周六價單賣140伙　截收9000票　超額認購逾63倍

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，落實本周六（26日）首輪以價單形式開賣140伙，折實平均呎價21,666元，入場費595.6萬元起。項目截收9,000票，較首輪價單賣140伙計，超額認購逾63倍。



首輪價單賣140伙

首輪價單賣140伙，戶型涵蓋一房至三房，當中包括67伙一房、66伙兩房，以及7伙三房，實用面積由301至602平方呎，折實售價595.6萬至1,530.5萬元，折實呎價18,848至26,741元，折實平均呎價21,666元。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」

項目提供194伙

「STATE RESIDENCE 皇璇」194伙，屬單幢式設計， 戶型涵蓋一房至三房及特色單位，實用面積由277至1,465平方呎，當中一房涉79伙，實用面積由301至316平方呎；兩房涉87伙，實用面積由389至1,465平方呎；三房涉23伙，實用面積由602至980平方呎；另設5伙特色單位，實用面積由277至1,120平方呎。

鄰近北角皇都商場 商場明年上半年開幕

項目鄰近北角皇都其基座零售商場地標「 STATE THEATRE by K11 」，項目設有四層、合共逾 85,000平方呎的樓面面積，提供特色餐飲、生活品味及文化體驗，最快2027上半年開幕，同時商場連接全新甲級辦公大樓 。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」

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