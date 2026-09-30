赤柱ONE STANLEY 四房複式5204萬沽　九龍塘博峯4883.1萬沽四房

一手市場轉旺，市場錄不少大額成交，當中赤柱ONE STANLEY四房複式戶5,204萬元沽。另外，九龍塘博峯以4,883.1萬元沽四房，黃竹坑站BLUE COAST II 亦以3,488.4萬元沽四房。



赤柱ONE STANLEY 四房複式5204萬沽

建灝地產旗下赤柱臨海豪宅盤ONE STANLEY今日（30日）以5,204萬元沽第3座1樓及2樓B單位的四房雙套複式大宅，實用面積1,910平方呎，呎價約27,246元。單位採複式設計，內置樓梯，上層設四個房間，當中兩個為套房，主人套房面積偌大且外接露台，另設私人升降機大堂。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣（左）

九龍塘博峯4883.1萬沽四房

麗新發展（0488）旗下位於九龍塘廣播道79號豪宅項目博峯（MOUNT BROADCAST）今日（30日）以招標形式沽出東翼9樓A單位，屬四房雙套間隔，實用面積1,322平方呎，以4883.1萬元連同1個車位售出，呎價為36,937元，屬廣播道分層單位近年成交呎價新高。

九龍塘廣播道79號豪宅項目博峯。

BLUE COAST II四房3488.4萬沽

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸BLUE COAST II 今日（30日）以招標形式沽出四房，涉及第3座7樓B室，實用面積1,224平方呎，屬四房雙套連儲物房及洗手間間隔，以3,488.4萬元沽出，呎價28,500元。BLUE COAST系列項目至今累售1,184伙，合共套現逾215億元。

黃竹坑站港島南岸BLUE COAST。

啟德海灣單日沽3伙 套現約3500萬

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣今日（30日）單日沽3伙，套現約3,500萬元，包括2伙兩房單位及1伙三房單位，當中包括第1A座3樓A單位，實用面積771平方呎，屬三房套連儲物室戶型，以1,717.8萬元沽出，呎價22,280元。項目累售1,304伙，總套現金額已突破109億元。

啟德海灣。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。