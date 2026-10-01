麥浚龍父放售淺水灣道複式海景洋房　市值約2.5億｜多圖

【麥浚龍/麥紹棠/中建富通/豪宅】豪宅市場轉旺，市場再有名人放售旗下貴重物業。中建富通（0138）主席、麥浚龍父親麥紹棠持有的淺水灣道56號複式海景洋房及雙連車位，新近委託代理推出放售，項目市值約2.4億至2.5億元。



享無遮擋海景 設娛樂室及家庭影院

高力表示，獲業主委託為獨家代理，以公開招標出售淺水灣道56號複式海景洋房及雙連車位。物業為市場罕有複式海景洋房，實用面積約3,300平方呎，享無遮擋海景，可遠眺淺水灣及南中國海景觀。洋房設計典雅，設娛樂室及家庭影院等休閒設施。物業兼具寬敞居住空間及高度私隱度，設有逾1,000平方呎私人天台，新買家可按個人需要打造空中花園、戶外休閒區或私人宴客空間。

原業主為麥紹棠等相關人士 廿年前買入價7000萬

翻查資料，上述洋房由一家公司持有，其公司董事包括中建富通（0138）主席、麥浚龍父親麥紹棠、以及其長子麥俊翹，同時也包括中建富通副主席兼執行董事鄭玉清及一位姓胡人士。該幢洋房早於2005年中以近7,000萬元買入。

淺水灣道56號複式海景洋房及雙連車位。

淺水灣道56號複式海景洋房及雙連車位。

高力香港物業重組服務團隊主管-資本市場及投資服務吳嘉輝表示，淺水灣一直是香港最受追捧的傳統豪宅地段之一，長期吸引本地及國際高淨值人士聚居。

此外，他表示，近年隨著香港持續吸納高端人才、家族辦公室及國際資金，市場對優質豪宅資產的需求維持穩定。對不少高淨值買家而言，傳統豪宅地段物業不僅具備自住價值，亦是家族資產配置及長線持有的重要選擇。

淺水灣道56號複式海景洋房及雙連車位。

淺水灣道56號複式海景洋房及雙連車位。

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