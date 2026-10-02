觀塘活化商廈聯僑廣場　逾9成樓面申改裝作學生宿舍　涉434個宿位

學生宿舍市場近年相當熾熱，不過市區舊式工商物業紛紛申請改裝作學生宿舍用途。聯僑企業創辦人黃保欣家族持有的觀塘勵業街11號活化物業聯僑廣場，新近向城規會遞交方案，申請把大廈逾九成樓面改裝為學生宿舍用途，涉及9萬平方呎，將提供240間房間，涉及434個宿位。若果以上方案獲批預計2028年6月將開始營運。



原為11層高工廈 2012年活化為寫字樓

據申請方案資料，上述擬改裝的聯僑廣場位於觀塘勵業街11號，鄰近牛頭角站，早於1970年落成，原為一幢11層高的工廈，於2012年透過工廈活化計劃下改裝為辦公室，規劃為「其他指定(商業)」用途，業主已經獲確認符合私營學生宿舍的「城中學舍」計劃資格，故此向城規會申請局部改裝成酒店(學生宿舍)用途。

曾計劃重建為29層高商廈 去年曾委託代理全幢放售

聯僑廣場目前總樓面約9.5萬平方呎，申請改裝成學生宿舍的樓面佔9萬平方呎，包括1樓至10樓，地下辦公室及廁所約5,432平方呎不納入申請，維持原有用途。改裝後將提供240間客房，房間面積81至211平方呎，可供434個宿位。

據了解，黃保欣家族曾經在5年前計劃重建聯僑廣場為29層高商廈，總樓面約16.2萬平方呎，於2022年初獲城規會批准。而在2025年4月份，該全幢活化商廈曾委託代理推出放售，不過一直未獲承接。

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