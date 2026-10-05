遠航桂四海6.5億放售山頂傲璇　博3年升值55%　昔日由陳紅天持有

遠航集團創辦人桂四海新近委任第一太平戴維斯，出售山頂司徒拔道53號超級豪宅傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位，物業連兩個有蓋車位意向價約6.5億元，呎價約126,165元。值得留意，該單位上手由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有，惟最終淪銀主盤後，獲桂四海在2023年以以4.18億元買入。換言之，若以是次叫價賣出，單位三年升值55%。



屬一梯一伙設計 可望環迴景觀及180度海景

是次出售單位為傲璇5樓，屬一梯一伙設計，實用面積約5,152平方呎，設四間套房連書房，及寬敞客飯廳、廚房及工作間。層與層之間高度3.675米至4.375米，擁開放式布局，可望環迴景觀及180度維港海景。

山頂司徒拔道53號傲璇（OPUS HONG KONG）。

意向價約6.5億元

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，是次意向價約6.5億元，無論在建築藝術價值、維港景觀、私隱度，以及山頂傳統頂級豪宅地段優勢，均屬無可比擬。是次放售單位兼具自住及收藏價值，屬市場上極為罕有的供應，料可吸引本地及海外超高淨值買家。

傲璇5樓外望景觀。

桂四海2023年買入銀主盤 原由內地富商陳紅天持有

翻查資料，上述傲璇5樓原先由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有，惟單位淪為銀主盤後，獲遠航集團創辦人桂四海在2023年以首置名義4.18億元買入，當時入市繳付1,776.5萬元作為稅款，相等於樓價4.25%。如以是次叫價計，單位三年升值2.32億元或55%。

山頂司徒拔道53號超級豪宅傲璇（OPUS HONG KONG）由太古地產興建，定位超級豪宅，過去曾多次打破亞洲分層住宅的呎價與成交價紀錄，被譽為香港甚至亞洲的超級「樓王」之一。

全國政協委員、深圳祥祺集團董事長陳紅天。（視覺中國）

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