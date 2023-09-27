買家身份曝光　陳紅天傲璇銀主盤4.18億沽　遠航創辦人桂四海接貨

山頂司徒拔道53號傲璇新買家身份曝光！ 由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂傲璇5樓單位，於今年9月市傳以約4.2億元沽出。最新資料顯示，讓單位以4.18億元易手，承接新買家為遠航集團創辦人桂四海，連同其家族成員計，近年以逾8億元買入香港多間豪宅。



山頂司徒拔道53號傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位，實用面積約5,154平方呎，擁有五房（四套）連書房、客廳、飯廳及廚房，其開放式布局加上逾4米高的樓層高度，景觀開揚不受阻擋，單位新近以4.18億元連兩個車位沽出，呎價為81,102元。

據資料顯示，新買家Kwai Sze Hoi，與跟遠航集團創辦人桂四海相同，料為同一人。而桂四海家族成員過去亦買入兩伙長實旗下的21 BORRETT ROAD單位，涉資3.85億元。

山頂司徒拔道53號傲璇。

至於新買家桂四海為遠航集團創辦人，經營及管理近300萬載重噸運力的現代化遠洋散貨船隊。集團亦大規模投資建設、經營岸上相關產業，亦另有涉獵地產、礦業、金融、旅遊酒店等範疇。

單位8年升值8%

至於，原業主為深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天，單位原由陳紅天自住，惟早前淪為銀主盤，在5月份被接管人委託第一太平戴維斯，以公開招標出售，不過當時仍由陳紅天及家人自住，故以非交吉交易形式放售。

資料顯示，陳紅天與陳姚麗妮於2015年以3.87億元（呎價7.5萬元）購入傲璇超級豪宅。以最新成交價4.18億元計算，帳面升值約8%。