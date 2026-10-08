豪宅直擊！豐資源西貢豐迎山洋房豪擲1400萬裝修　短期開放參觀

豐資源旗下的西貢蠔涌窩美紅棉路8號洋房項目「豐迎山（MOUNT HEBE）」，最新開放一座全新現樓示範屋及住客會所予傳媒參觀。豐資源銷售及租務助理總經理崔智豪透露，是次開放的示範屋裝修費達1,400萬元，短期內開放予公眾預約參觀。



71號洋房逾4434萬沽、呎價2.67萬

崔智豪指出，項目自今月初開放現樓示位後，錄得80組睇樓客，當中本地客佔五成，亦不乏內地及歐美客。另外，項目最新於日前沽出一幢洋房，入市買家為區外人士。該宗成交個案為71號洋房連車位，成交價逾4,434.5萬元，大屋實用面積1,659平方呎，成交呎價26,730元，買家採120日付款。

他亦透露，項目快將加推新洋房，續採招標形式發售。至於，項目現有的兩個連裝修示範屋，則短期內未有推售部署，暫保留作公眾參觀之用。

豐資源銷售及租務助理總經理崔智豪（右二）。

開放10號連裝修洋房參觀 裝修費1400萬

發展商最新開放10號連裝修洋房予傳媒參觀，實用面積 2,207平方呎，另設784平方呎私人花園。單位現為三房三套設計，可規劃為四房兩套房間隔，並設私家樓梯直達兩個地庫車位。洋房以「自然之景，靜享雅居」為設計主題，色調以淡米色為主，採用大量天然木材及石材。

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客飯廳連接私人花園 廚房設嵌入式凍杯機

客飯廳採開放式布局，闊約5.9米，長約9.4米，層與層高度4.5米。設計以四人家庭為藍本，落地玻璃門連接784平方呎私人花園，花園面向中央園林景觀。廚房採則用意大利品牌廚櫃系統，配備家電及爐具。

主人房享花園景 套廁設有天窗

主人套房闊約5.9米，長約4.1米，望向中央花園景觀。主人浴室採酒店式設計，設獨立浴缸、獨立淋浴間、雙洗手盆及坐廁分區，牆身及地面採天然雲石，並設天窗及地暖系統。

其餘兩間睡房採靈活空間規劃。睡房一以戶外探索及行山為設計主題，房內配置雙人床、書桌及大型衣櫃後，仍可三邊落床。睡房二以攝影為設計主題，採多功能布局，並設電動升降床系統。

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五千呎住客會所 泳池設有水上單車

天台已預留來去水位、洗手盆、儲物櫃及戶外家具配置，可作戶外燒烤區、休閒用餐區或聚會空間，並可望四周翠綠山巒。

項目亦開放約 5,000平方呎的住客會所「Club Hebe」供參觀，設施包括約14米長室內恆溫泳池及水中單車設施，並設24小時健身室及閱讀休憩空間等。

↓↓豐迎山五千呎住客會所↓↓

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