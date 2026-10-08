九建33清水灣第一期昨上樓書涉361伙　下周標售73伙

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期昨日突上樓書，涉及361伙。項目今日（8日）開放三伙示範單位參觀，最快下周招標73伙三房以上單位。



九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目最快下周推73伙招標，涉及538平方呎三房以上的單位，招標定價參考九龍市區地鐵上蓋物業。另今日開放三伙示範單位予傳媒參觀，最快明日對外開放示範單位，自命名至今暫收約2,000個查詢，擬月內價單推售。

另項目昨日已率先上載樓書，第一期涉及361伙，實用面積492至1,039平方呎，當中兩房涉及147伙，實用面積492至506平方呎；三房涉及147伙，實用面積535至892平方呎；四房涉及49伙，實用面積1,039平方呎。當有18伙連平台、天台特色戶及67樓層。值得留意的是今批單位設有窗台，面積由27平方呎至55平方呎。

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳（左二）。（黃祐樺攝）

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」所在的地段，於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」。

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