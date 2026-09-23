九建牛池灣33 Clear Water Bay快登場　商場65萬呎、直駁彩虹站

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」快將登場，發展商表示，樓盤申請的預售樓花同意書已經進入最後批核階段，相信10月份將展開銷售程序。



關鍵日期為明年第四季

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，該盤的4個示範單位亦已籌備完畢，戶型涵蓋兩房至四房，一經取得售樓紙後，即開放予買家參觀。又指，項目第一期的預計關鍵日期為明年第四季，目前已接獲不少買家查詢，以區內客為主。

另外，項目設有基座商場，陳淑芳預告，將引進不同類型的商戶，現時也已接獲不少有意租戶查詢。

基座商場設65萬呎 直駁彩虹站

九龍建業市務及銷售部經理陳世傑介紹，項目基座商場的總樓面面積達約65萬平方呎，連地庫共約7層，並擬於地庫二層（B2）直駁港鐵彩虹站 B2出口。商場以現代都會生活及園林為設計靈感，上蓋及平台配置大量綠化植物。

商場採古蹟融入設計 料成標誌特色

保育及活化方面，九龍建業市務及銷售部經理方梓彥表示，樓盤商場將歷史建築融入其中，活化後的空間可引入特色零售、文化生活概念店、咖啡店或展覽式商業空間，讓歷史建築與現代生活共融，成為項目的標誌特色之一。

別墅、宿舍及門樓被評為二級歷史建築

「33 Clear Water Bay」所在位置為聖約瑟安老院舊址，當中建築群現存之別墅、宿舍A及門樓於2010年2月4日確定為香港二級歷史建築，並獲發展商九龍建業保留。項目在2024年9月獲批出圖則，批准興建5座於8層平台及4層地庫之上的54層高大廈，總樓面215.2萬平方呎，細分逾147.65萬平方呎住宅樓面，以及67.56萬平方呎非住宅樓面。

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

該地段於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

九龍建業（0034）牛池灣清水灣道33號大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」。

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