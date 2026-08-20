九建牛池灣33 Clear Water Bay料快批售樓紙　樓書、示位籌備完畢

市區再有大型全新樓盤部署！九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」樓書及示範單位已籌備完畢，發展商今日（20日）表示，待獲批預售文件後，將會立刻展開銷售步伐，期望最快8月推售。



樓書、示位籌備完畢 料快將批出預售文件

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目的樓書及示範單位已籌備完畢，預計「好快有售樓紙」，其後會立刻展開銷售步伐，定價將參考九龍、港島及啟德區一帶的港鐵上蓋新盤，期望最快8月推售。

她亦透露，項目依山勢而建，部分中高層單位可外望飛鵝山及獅子山一帶的山景、東維港海景、啟德發展區及九龍市景。

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳（左二），九龍建業市務及銷售部經理陳世傑（右二）。

樂見「市場百花齊放」 不擔心同期有競爭

九龍建業市務及銷售部經理陳世傑表示，項目除連接彩虹站之外，亦配合東九龍智慧綠色集體運輸系統及擬設的彩虹東站。

近期不乏新盤推售，陳世傑直言，樂見「市場百花齊放，欣欣向榮。」由於項目的伙數較多及設有商場連接彩虹站，市場較為少見。故項目自帶優勢，而不擔心與同期推售的新盤造成競爭。

別墅、宿舍及門樓被評為二級歷史建築

「33 Clear Water Bay」所在位置為聖約瑟安老院舊址，當中建築群現存之別墅、宿舍A及門樓於2010年2月4日確定為香港二級歷史建築，並獲發展商九龍建業保留。項目在2024年9月獲批出圖則，批准興建5座於8層平台及4層地庫之上的54層高大廈，總樓面215.2萬平方呎，細分逾147.65萬平方呎住宅樓面，以及67.56萬平方呎非住宅樓面。

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

該地段於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

九龍建業（0034）牛池灣清水灣道33號大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。