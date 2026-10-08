九建33清水灣示範單位曝光！大廳採奢華風、主人房宮廷設計｜多圖

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33ClearWaterBay」第一期昨日突上樓書，涉及361伙。項目今日（8日）開放三伙示範單位參觀。



樓盤開放第1期第2座18樓A室的無改動示範單位，屬四房連主人套房加工作間連洗手間設計，實用面積1,039平方呎，另附設約30平方呎露台。客廳及飯廳以現代奢華風格為主軸，客廳及飯廳設假天花，客廳及飯廳其中一大特色為採橫廳設計，總長度達約6.5米。主人房展現宮廷式設計，擺放大床後仍可三邊落床。主人浴室設浴缸。

客廳及飯廳總長度6.5米

單位另外三間睡房各具特色，其中睡房1及睡房2設計風格一致，各睡房與主人房及客飯廳同向開窗。睡房3則以兒童房為主題，此外，單位大門旁亦設有工作間連洗手間，並可充當入工人房之用。工作間設有淺木色大型收納櫃，大櫃下方更設有隱藏式摺疊式睡床。

↓↓「33ClearWaterBay」第2座18樓A室↓↓

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另外，該盤亦開放第2座18樓D室參觀，屬兩房及工作間連開放式廚房間隔，單位實用面積507平方呎，外連22平方呎露台，並設27平方呎窗台，單位採開放式廚房設計，廚房與客飯廳相連，玄關靠近大門位置設儲物空間及鞋櫃。廚房採L型開放式設計，廚房工作檯設有多功能收納掛架及置物層架。

兩間睡房均享同一座向景觀並各自設有窗台設計，睡房及客飯廳天花設有嵌入式冷氣出風口。浴室以淡雅淺灰色石紋牆身及地磚作主調，浴室設備配置齊備，設有坐廁、洗手盆連鏡櫃，以及獨立淋浴間。

↓↓「33ClearWaterBay」第2座18樓D室↓↓

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牛池灣大型發展項目33清水灣「33ClearWaterBay」第一期，涉及361伙，實用面積492至1,039平方呎，當中兩房涉及147伙，實用面積492至506平方呎；三房涉及147伙，實用面積535至892平方呎；四房涉及49伙，實用面積1,039平方呎。當有18伙連平台、天台特色戶及67樓層。值得留意的是今批單位設有窗台，面積由27平方呎至55平方呎。

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

牛池灣大型發展項目33清水灣「33ClearWaterBay」所在的地段，於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33ClearWaterBay」。

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