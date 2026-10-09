居屋搖錢樹｜粉嶺山麗苑未補價294萬沽　四年升值5成　樓價漲一球

二手市場轉旺，入伙約5年的半新居屋錄得獲利離場個案。粉嶺山麗苑一伙實用面積379平方呎的單位，以未補地價294萬元沽出，較4年前買入價帳面升值接近「一球」，升幅接近五成。



有代理指出，在新一批白居二積極入市下，未補價居屋樓價隨之上升。粉嶺山麗苑錄得本月首宗成交，相關單位為A座中層06室，實用面積379平方呎，新近以未補地價294萬元易手，成交呎價7,757元，新買家為用家。

2022年向房委會買入 當時僅200萬

據了解，原業主於2022年斥資200萬元向房委會購入上述單位，持貨約4年，帳面獲利94萬元或47%。

資料顯示，山麗苑是房委會轄下的居者有其屋計劃屋苑，於2020年推出（居屋2020），並於2021年11月落成入伙。整個屋苑設有6座，提供多達3,222伙，實用面積介乎278至451平方呎，戶型包括開放式戶至兩房。

粉嶺居屋山麗苑。

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