油塘擎海I加價1%加推194伙　入場418.01萬　擬周末展開次輪銷售

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I，上周六（10日）首輪開賣200伙，即日沽清，套現逾10.9億元。發展商加推第3號涉及194伙，入場費418.01萬元，撇除樓層及景觀因素，輕微提價約1%。



加推194伙 入場費418.01萬起

發展商加推價單第3號涉及194伙，分布在第3座及第5座， 實用面積由298至510平方呎，涵蓋112伙一房，以及82伙兩房，折實售價由418.01萬至814.01萬元，折實呎價13,012至16,171元。是次加推撇除樓層及景觀因素，輕微提價約1%，最快本周末展開次輪銷售。

入場單位第5座3樓G單位，屬一房間隔，實用面積298平方呎，扣除最高18%折扣優惠，折實售價為418.01萬，折實呎價為14,027元；兩房入場單位為第3座11樓H單位，實用面積497平方呎，扣除最高18%折扣優惠，折實售價為655.01萬元，折實呎價為13,1794元。

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前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。

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